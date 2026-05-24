Anuncio oficial | El Gobierno decretó lunes feriado y todos tendrán sábado, domingo y lunes para descansar. Fuente: Shutterstock

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El próximo lunes feriado en Colombia será el 8 de junio de 2026, por la conmemoración del Corpus Christi. La fecha figura en el calendario oficial del Ministerio de Hacienda y arma un fin de semana largo con sábado, domingo y lunes libres en todo el país.

El descanso aplica para trabajadores del sector público y privado, según la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani. Esta norma traslada al lunes siguiente varios festivos religiosos cuando no caen en esa fecha, con el objetivo de impulsar el turismo interno y los fines de semana extendidos.

Por qué es feriado el lunes 8 de junio en Colombia

El Corpus Christi es una solemnidad de la Iglesia Católica que celebra la presencia de Cristo en la Eucaristía. Originalmente se conmemora el jueves siguiente al octavo domingo después de Pascua, fecha que en 2026 corresponde al jueves 4 de junio.

En Colombia, sin embargo, la celebración se traslada al lunes 8 de junio por aplicación de la Ley Emiliani. Es decir, no se trata de un decreto reciente del Gobierno, sino del cumplimiento de una norma que rige desde hace más de cuatro décadas y que afecta a 11 de los 18 festivos del año.

Junio trae tres puentes seguidos: las fechas confirmadas

El mes de junio es uno de los más esperados del calendario laboral colombiano porque concentra tres lunes festivos consecutivos. Todos surgen de festividades religiosas que la Ley Emiliani movió al lunes para generar puentes.

Un nuevo lunes feriado se hace presente en todo el país. ChatGPT

Los lunes feriados de junio en 2026

Estos son los tres descansos confirmados que tendrán los colombianos durante el sexto mes del año:

Lunes 8 de junio: Corpus Christi.

Lunes 15 de junio: Sagrado Corazón de Jesús.

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Cuánto se cobra si te toca trabajar el feriado del 8 de junio

Los empleados que presten servicios durante el feriado tienen derecho a un recargo sobre el salario ordinario. Tras la reforma laboral, ese recargo se aplica de forma escalonada hasta llegar al 100% en 2027.

Actualmente, el recargo es del 80% sobre la hora ordinaria. Es decir, cada hora trabajada el lunes 8 de junio se paga al 180% de su valor habitual. A partir del 1 de julio de 2026 subirá al 90%, y desde julio de 2027 alcanzará el 100% definitivo.