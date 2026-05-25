Se confirmó el próximo feriado: será el lunes y los trabajadores podrán disfrutar de un fin de semana largo de 3 días. (Fuente: Representación creada con IA)

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El calendario laboral en Colombia siempre genera expectativas, especialmente cuando se acercan fechas clave que pueden modificar la rutina diaria. Entre ellas, el 8 de junio, Corpus Christi, ocupa un lugar central por su impacto en todo el país.

En este contexto, muchos ciudadanos suelen preguntarse si este feriado genera un fin de semana largo o si se mantiene en su fecha original sin corrimientos. La respuesta no es nueva, pero sí relevante para quienes planifican descansos o actividades.

Este tipo de jornadas no solo tienen un valor simbólico, sino que también representan una oportunidad para hacer una pausa en la actividad laboral y reflexionar sobre los derechos de los trabajadores.

Feriado 8 de junio en Colombia: qué dice el Gobierno sobre el Día del Trabajador

El 8 de junio es un feriado nacional inamovible en Colombia, lo que significa que se celebra exactamente en esa fecha, sin trasladarse a otro día de la semana. Esto está establecido dentro del calendario oficial de festivos del país.

A diferencia de otros feriados que pueden moverse al lunes siguiente para fomentar fines de semana largos, Corpus Christi mantiene su conmemoración fija debido a su relevancia histórica y social a nivel internacional.

Un nuevo feriado se acerca en todo el país. (Fuente: Creada con IA) Imagen creada con ChatGPT

Fin de semana largo por Corpus Christi en Colombia: cuándo aplica

La posibilidad de un fin de semana largo por el 8 de junio depende exclusivamente del día en que caiga en el calendario. Si coincide con un viernes o un lunes, se genera automáticamente un descanso extendido.

Sin embargo, cuando el feriado cae a mitad de semana, no se traslada, por lo que no siempre hay fin de semana largo. En esos casos, el descanso se limita únicamente a esa jornada puntual.

Durante esta fecha, como ocurre con otros feriados nacionales, la mayoría de las oficinas públicas, bancos y algunas empresas privadas cierran, aunque ciertos servicios esenciales continúan operando con normalidad.

Además, el Corpus Christi suele estar acompañado de movilizaciones, actos conmemorativos y actividades organizadas por distintos sectores sociales, lo que refuerza su importancia más allá del descanso.

Próximos feriados en el país