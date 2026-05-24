Ya fue confirmado | Educación decretó el cierre de todas las escuelas durante tres días consecutivos y habrá descanso largo para todos los alumnos.

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El calendario oficial de Colombia ya contempla el próximo fin de semana largo de junio, una fecha que impactará directamente en las actividades escolares y permitirá a miles de estudiantes disfrutar de tres días consecutivos de descanso por el feriado de Corpus Christi.

Como ocurre cada año, los establecimientos educativos públicos y privados no tendrán clases durante la jornada festiva trasladada al lunes, por lo que muchas familias ya comenzaron a organizar viajes, reuniones y actividades recreativas aprovechando el receso.

Cuándo será el próximo descanso largo en Colombia

De acuerdo con el calendario oficial de feriados en Colombia, el próximo lunes 8 de junio se conmemorará el Corpus Christi, una celebración religiosa que en el país se traslada al lunes para generar un puente festivo.

La fecha está incluida dentro de la Ley Emiliani, normativa que mueve varios feriados religiosos al inicio de la semana con el objetivo de impulsar el turismo interno y facilitar jornadas de descanso prolongadas.

Debido a este feriado, los estudiantes tendrán un descanso extendido desde el sábado hasta el lunes inclusive, retomando las actividades académicas el martes siguiente.

Qué se celebra durante Corpus Christi en Colombia

Corpus Christi es una festividad de tradición católica que honra la presencia de Jesucristo en la eucaristía. Aunque su origen es religioso, en Colombia forma parte del calendario nacional de días festivos oficiales.

Las escuelas de Colombia no tendrán clases durante el próximo lunes festivo por la celebración de Corpus Christi. ChatGPT - creada con IA

Durante esta jornada, algunas iglesias realizan misas especiales, procesiones y actividades comunitarias, mientras que gran parte de las oficinas, colegios y entidades reducen o suspenden su atención habitual.

Cómo funciona la Ley Emiliani en Colombia

La llamada Ley Emiliani fue implementada para trasladar determinados feriados religiosos al lunes siguiente, permitiendo así la creación de fines de semana largos en distintos momentos del año.

Gracias a esta normativa, Colombia es uno de los países de la región con mayor cantidad de puentes festivos, algo que además genera movimiento turístico y actividad económica en varias ciudades y destinos del país.

Cuáles son los próximos feriados en Colombia durante 2026

Según el calendario oficial, estos son algunos de los próximos festivos nacionales que aún restan en el año:

Lunes 8 de junio: Corpus Christi.

Lunes 15 de junio: Sagrado Corazón.

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Lunes 20 de julio: Día de la Independencia.

Con la llegada de estos feriados, miles de familias ya comienzan a planificar escapadas, reuniones y actividades recreativas aprovechando los descansos extendidos del calendario colombiano.