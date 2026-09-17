Ganar masa muscular no necesariamente requiere máquinas, mancuernas ni pasar horas en el gimnasio.

Con una rutina de calistenia y algunos ejercicios con bandas tensoras es posible trabajar los principales grupos musculares desde casa y adaptar la intensidad de acuerdo con el nivel de cada persona.

El entrenamiento con el propio peso corporal permite desarrollar fuerza, resistencia y control muscular, mientras que las bandas elásticas agregan resistencia progresiva a movimientos sencillos.

¿Cuáles son los mejores ejercicios para ganar masa muscular sin pesas?

Una rutina casera puede incluir movimientos que trabajen piernas, glúteos, pecho, espalda, hombros, brazos y abdomen. Entre los ejercicios más prácticos se encuentran:

1. Sentadillas

Las sentadillas son uno de los movimientos básicos para fortalecer piernas y glúteos.

Para realizarlas, hay que separar los pies aproximadamente al ancho de los hombros, llevar la cadera hacia atrás y flexionar las rodillas manteniendo el torso controlado. Luego se vuelve a la posición inicial.

Para aumentar la dificultad sin utilizar pesas se pueden realizar sentadillas con pausa, sentadillas lentas o variantes a una pierna, siempre de acuerdo con el nivel de entrenamiento.

2. Flexiones de brazos

Las flexiones permiten trabajar principalmente pecho, tríceps y hombros, además de exigir estabilidad en la zona abdominal.

Una persona que recién comienza puede apoyarse sobre las rodillas o utilizar una superficie elevada. A medida que aumenta la fuerza, puede pasar a las flexiones tradicionales y posteriormente incorporar variantes más exigentes.

3. Puente de glúteos

Este ejercicio permite trabajar especialmente los glúteos y la cadena posterior.

Se realiza acostado boca arriba, con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo. Desde allí, se eleva la cadera hasta formar una línea entre hombros, cadera y rodillas y luego se desciende de manera controlada.

Una banda elástica colocada por encima de las rodillas puede aumentar la resistencia.

4. Zancadas

Las zancadas son otra alternativa para entrenar piernas y glúteos sin utilizar máquinas.

El movimiento consiste en dar un paso hacia adelante y flexionar ambas rodillas de manera controlada antes de regresar a la posición inicial.

También pueden hacerse hacia atrás o de manera lateral para introducir diferentes estímulos.

5. Remo con banda elástica

Las bandas tensoras permiten incorporar uno de los movimientos que resulta más difícil de reproducir únicamente con el peso corporal: el tirón para trabajar la espalda.

Para hacer un remo con banda, se puede fijar la resistencia de forma segura y llevar los codos hacia atrás mientras se mantienen los hombros controlados.

El objetivo es sentir el trabajo de la musculatura de la espalda y no realizar el movimiento utilizando impulso.

¿Cómo armar una rutina de calistenia en casa para ganar músculo?

Practicar calistenia regularmente ayuda a mejorar la postura y a aumentar el control postural en la vida diaria. (Fuente: Pexels)

Una sesión sencilla puede organizarse combinando ejercicios de tren superior, tren inferior y zona media.

Una opción para comenzar es realizar 3 series de cada movimiento, utilizando una cantidad de repeticiones que permita mantener una buena técnica. Por ejemplo:

Sentadillas: 10 a 15 repeticiones.

Flexiones: 6 a 12 repeticiones.

Puente de glúteos: 12 a 15 repeticiones.

Zancadas: 8 a 12 repeticiones por pierna.

Remo con banda: 10 a 15 repeticiones.

Plancha: 20 a 40 segundos.

No es necesario completar todos los ejercicios a máxima velocidad. Para estimular la musculatura, es fundamental controlar el movimiento y adaptar la dificultad al nivel de cada persona.

¿Las bandas tensoras sirven para ganar masa muscular?

Sí, las bandas elásticas pueden utilizarse para realizar entrenamiento de fuerza, ya que ofrecen resistencia durante el movimiento.

Una de sus principales ventajas es que ocupan poco espacio y permiten modificar la dificultad de distintos ejercicios.

Además del remo, pueden utilizarse para realizar extensiones de tríceps, curls de bíceps, aperturas, sentadillas y ejercicios para glúteos.

La resistencia debe ser suficiente para que las últimas repeticiones representen un desafío, pero sin comprometer la técnica.

¿Qué hacer para que los ejercicios en casa sean cada vez más efectivos?

El principal desafío de entrenar sin pesas es evitar que el cuerpo se acostumbre rápidamente al mismo estímulo.

Para eso existe la sobrecarga progresiva, que consiste en aumentar gradualmente la exigencia del entrenamiento.

Se puede progresar de diferentes maneras:

Aumentar las repeticiones.

Incorporar una serie adicional.

Utilizar una banda de mayor resistencia.

Reducir progresivamente los descansos.

Realizar el movimiento más lentamente.

Incorporar variantes más difíciles.

Aumentar el rango de movimiento cuando sea apropiado.

La calidad del movimiento debe mantenerse como prioridad. Hacer más repeticiones con una técnica deficiente no necesariamente significa un mejor estímulo muscular.