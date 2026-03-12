La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) dispuso prohibir la celebración de nuevos contratos a una reconocida compañía de seguros tras detectar maniobras irregulares y severos incumplimientos normativos. La medida, oficializada mediante la Resolución 2026-96 en el Boletín Oficial, reveló que la aseguradora operaba sin aseguramiento profesional independiente, con Estados Contables que no podían ser verificados de manera razonable y sin una base confiable que permitiera evaluar su verdadera solvencia. Se trata de Aseguradora del Finisterre Compañía Argentina de Seguros S.A., una firma de capital nacional que opera dentro del mercado asegurador local. Si bien no posee el alcance internacional de otras empresas del rubro, venía funcionando en diversas ramas del seguro tradicional. La medida se enmarca en el Expediente EX-2026-16458296-APN-GE#SSN, a partir de la presentación de los Estados Contables al 31 de diciembre de 2025. La Gerencia de Evaluación de la SSN informó que el auditor externo señaló que: En particular, el auditor detalló que el sistema contable fue reemplazado al inicio del ejercicio, no permite acceder a movimientos anteriores, no cuenta con todos los módulos exigidos por la normativa, no genera registros obligatorios y que parte de la operatoria fue suplida mediante planillas Excel. Como consecuencia del efecto generalizado de estas deficiencias, el auditor se abstuvo de emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables al 31/12/2025. Pese a los descargos de la entidad, que atribuyó las observaciones a la implementación de un nuevo sistema de gestión, el nuevo informe volvió a constatar la falta de regularización en términos que permitan restablecer la confiabilidad del sistema contable. Para la SSN, la abstención del auditor implica la ausencia de aseguramiento profesional independiente, la imposibilidad de verificar razonablemente los Estados Contables y la falta de una base confiable para evaluar la solvencia. Ello impide el adecuado ejercicio de la supervisión, afecta el cálculo de relaciones técnicas y configura un incumplimiento del régimen contable e informativo obligatorio. En consecuencia, la SSN concluyó que se verifican circunstancias objetivas que comprometen el regular funcionamiento de la entidad y los intereses de asegurados y asegurables. La resolución dispone un paquete de medidas precautorias que se aplican de manera inmediata: