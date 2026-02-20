El Documento Nacional de Identidad (DNI) argentino atraviesa una profunda renovación tecnológica y estética. A través del Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Gobierno puso en circulación un nuevo formato que incorpora los máximos estándares internacionales de seguridad, con el objetivo de dificultar la falsificación y facilitar los controles biométricos en todo el mundo. La modificación más importante del nuevo ejemplar es el salto hacia el policarbonato multicapas, un material que garantiza una resistencia y durabilidad muy superior a la de las tarjetas plásticas tradicionales. Además, los datos personales ya no están impresos de forma convencional, sino que se aplican mediante tecnología de grabado láser, lo que hace casi imposible su adulteración. El corazón de este salto tecnológico es la incorporación de un chip sin contacto. Este microcomponente almacena de forma encriptada la información biométrica del ciudadano, como la fotografía y las huellas dactilares, permitiendo una lectura rápida y segura en aeropuertos, pasos fronterizos y dependencias oficiales, alineándose con las exigencias de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de las Naciones Unidas. A nivel diseño, el documento presenta varias novedades. En el anverso, el retrato ahora está enmarcado por una escarapela argentina y el plástico cuenta con microtextos y elementos que solo son visibles bajo luz ultravioleta. Asimismo, se mantiene el reconocimiento histórico para los excombatientes de la Guerra de Malvinas, quienes conservan la leyenda honorífica en la tarjeta. Ante este lanzamiento, la duda más frecuente de los ciudadanos es si resulta obligatorio salir a renovar el DNI de inmediato. La respuesta oficial es negativa: todos los documentos expedidos en las versiones anteriores mantienen su plena validez legal para viajar, votar o hacer trámites hasta la fecha de vencimiento que figura impresa en el frente. La transición hacia el nuevo formato con chip se dará de manera progresiva. Solo recibirán la tarjeta de policarbonato aquellas personas que deban realizar una gestión por extravío, robo, deterioro, cambio de domicilio o rectificación de datos, así como los menores que deban cumplir con las actualizaciones obligatorias (de 5 a 8 años, y a los 14 años). Para iniciar la gestión, el primer paso es solicitar una cita previa de manera completamente digital. Los interesados deben ingresar al sitio web oficial del Renaper o acceder a través de la plataforma o aplicación Mi Argentina. Allí podrán seleccionar la oficina del Registro Civil o el Centro de Documentación más cercano a su domicilio, y elegir el día y horario de conveniencia. Al momento de confirmar el turno, el sistema suele requerir el pago previo del trámite. Actualmente, la tarifa de emisión regular tiene un valor de $7.500. Para quienes necesiten el documento con urgencia, existen modalidades más rápidas como el DNI Exprés (que se envía por correo en 96 horas hábiles) con un costo de $18.500, o el DNI 24 horas para retirar en oficinas habilitadas por $29.500 El día asignado, la persona debe presentarse puntualmente con la constancia del turno y, de ser posible, el DNI anterior. Durante la cita presencial se realiza la captura de los datos biométricos actualizados: fotografía, firma y huellas digitales. Al finalizar, el operador entrega un comprobante con un código de seguimiento para monitorear el envío del nuevo documento, que llegará al domicilio declarado a través del correo postal