En un contexto donde las marcas buscan generar vínculos más relevantes con sus audiencias, Life Seguros vuelve a apostar por los grandes eventos culturales como plataforma estratégica de posicionamiento. En ese marco, la compañía confirma su presencia en Cosquín Rock 2026, uno de los festivales más importantes de la región, que se realizará el 14 y 15 de febrero en Cosquin, Córdoba. El festival, que convoca a miles de personas de todo el país, se caracteriza por su alcance federal y transversal, reuniendo públicos de distintas edades, provincias y perfiles. La grilla artística de esta edición combina referentes históricos del rock nacional junto a artistas que representan nuevas escenas y consumos culturales. Esta diversidad consolida a Cosquín Rock como un espacio clave dentro de la agenda cultural y económica del verano. Para Life Seguros, la participación en Cosquín Rock forma parte del cierre de su campaña “Life is Life. Vivila. Potenciala. Protegela.”, una estrategia integral que busca trasladar el concepto de protección a experiencias concretas, conectando con las personas en los momentos que eligen disfrutar. La compañía entiende estos espacios como oportunidades para construir marca desde la experiencia, fortaleciendo el vínculo emocional con nuevas audiencias. Durante el festival, Life Seguros desplegará su Espacio Encuentro Life, un punto de contacto dentro del predio pensado para acompañar la experiencia del público a través de servicios y soluciones que suman valor al recorrido del evento. Además de su rol en la experiencia del público, Life cumple una función clave como aseguradora del evento, brindando cobertura tanto a los asistentes como a las personas involucradas en la operación y producción del festival. De esta manera, la compañía acompaña no solo el consumo cultural, sino también la estructura que hace posible un evento de esta magnitud, reforzando su posicionamiento en términos de prevención, respaldo y gestión de riesgos. La presencia en Cosquín Rock se suma a una serie de activaciones que Life Seguros desarrolla durante el verano en distintos puntos del país, como parte de una estrategia que combina visibilidad, cercanía y generación de valor. En un mercado cada vez más competitivo, la compañía apuesta a integrar marca, negocio y cultura, posicionándose allí donde la vida se vive con mayor intensidad.