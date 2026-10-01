Damián Betular, jurado de Masterchef: “Para que el puré de papas quede increíble hay que agregarle una cucharadita de polvo para hornear".

El puré de papas es una de las guarniciones más aclamadas en la cocina argentina por su preparación fácil y económica. Si bien la receta parece simple, conseguir la textura suave y sin grumos puede ser un desafío para muchas personas.

El reconocido chef y jurado de Masterchef, Damián Betular, reveló que sumar una cucharadita de polvo de hornear permite tener una preparación más aireada.

El truco de Damián Betular para conseguir un puré de papas perfecto

El reconocido chef contó que la cucharadita de polvo de hornear debe ser agregada al final de la preparación, no mientras las papas se hierven.

Este calor residual resulta fundamental para activar el ingrediente y permitir que se forme una textura más esponjosa que el propio cocinero definió como una “nube de papa”.

Damián Betular, jurado de Masterchef sobre el puré de papas: “El secreto de mi mamá es una cucharadita de polvo de hornear. Magnific

En una entrevista con Olga, contó: “el secreto de mi mamá es una cucharadita de polvo de hornear. Tiene que estar caliente para que reaccione con la sal el polvo leudante”.

De esta manera, la preparación queda con una consistencia liviana y aireada.

La receta de Damián Betular para el puré de papas

El chef también reveló el paso a paso para su puré de papa simple, rápido y económico: