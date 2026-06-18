Para mantener una alimentación diaria que contribuya al buen funcionamiento del organismo, es esencial elegir bebidas que aporten diversas vitaminas, minerales y diferentes nutrientes.

Puntualmente, existe un jugo natural que es poco conocido por no ser tan consumido en nuestro país y que, por ello, muchas personas desconocen sus efectos beneficiosos para la salud.

Se trata del jugo de remolacha, el cual se destaca por sus componentes favorables para el fortalecimiento del sistema inmune y la mejora en el rendimiento físico.

Beneficios de consumir jugo de remolacha

En efecto, el consumo de remolacha ayuda a prevenir enfermedades de la sangre y mejora las funciones cerebrales. Estos son los motivos por los que se recomienda su consumo habitual:

Reducción de colesterol

La remolacha posee propiedades que pueden beneficiar significativamente la salud cardiovascular. Esto se debe a su contenido de fibra y compuestos antioxidantes, los cuales se cree que contribuyen a la descomposición de la grasa y al control de diversas enfermedades cardiovasculares. Uno de los componentes destacados de la remolacha es la betanina, el pigmento responsable de su característico color rojo, vital en la lucha del control de los triglicéridos y la baja del colesterol malo.

Control de los niveles de azúcar en la sangre

Puede jugar un papel importante en la reducción de los niveles en sangre del aminoácido homocisteína. Este aminoácido está vinculado al daño de los vasos sanguíneos y su reducción podría tener implicaciones significativas en la prevención y control de condiciones como las varices. Al poseer efectos antiinflamatorios, regula el nivel de azúcar en sangre a causa de las betalaínas, que son metabolitos secundarios nitrogenados de las plantas.

Otros beneficios de la remolacha:

Reduce la inflamación

Mejora la resistencia cardiorrespiratoria

Reduce el cansancio

Reduce la presión sanguínea

Alivia el estrés

Combate la artritis

Mejora la salud cardiovascular

Mejora el rendimiento cognitivo

Ataca tumores cancerosos

Trata de forma natural la hipertensión

Mejora la energía

Es un alimento versátil que puede ir en comidas y jugos mezclado con otros alimentos y/o frutas

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Jugo de remolacha: ¿cómo preparar la bebida?

El jugo se obtiene al procesar la remolacha cruda y pelada, o también puede elaborarse con polvo de remolachas, que suele venderse en locales de productos naturales y en dietéticas.

El polvo de remolachas -que también puede utilizarse para tartas, pastas y otros panificados- es un complemento ideal para los batidos de proteínas que consumen con frecuencia las personas que hacen mucho deporte.

Si querés preparar el jugo natural de remolacha en tu casa, podés seguir el siguiente paso a paso: