Penélope Cruz, a sus 52 años: “Desayuno huevos, tostada de pan de espelta y dos tazas de café arábigo”

Penélope Cruz, a sus 52 años, sigue deslumbrando por su vitalidad y elegancia. La aclamada actriz española ha compartido la clave de su energía diaria: una rutina matutina equilibrada que le permite afrontar sus intensos rodajes y su vida familiar.

En unas reveladoras declaraciones, la actriz española confesó cómo arranca sus mañanas: “Desayuno huevos, tostada de pan de espelta y dos tazas de café arábigo”. Este hábito no solo refleja su compromiso con la nutrición orgánica, sino que forma parte de un estilo de vida saludable que integra entrenamiento constante, descanso reparador y valiosas elecciones alimentarias.

¿Cómo es el desayuno de Penélope Cruz y su secreto de nutrición?

En una entrevista concedida a la revista ELLE Canada, la ganadora del Óscar detalló que su primera comida del día no se basa en dietas restrictivas ni en ayunos extremos, sino en alimentos enteros de altísima calidad.

Penélope Cruz, a sus 52 años: “Desayuno huevos, tostada de pan de espelta y dos tazas de café arábigo” EFE

Su plato incluye huevos por su aporte de proteínas de alto valor biológico, una tostada de pan de espelta —un cereal ancestral de fácil digestión que evita los picos de glucosa— y dos tazas de café arábigo, que destaca por sus antioxidantes y perfil aromático suave.

En la misma publicación, Cruz explicó que complementa esta rutina con leche de almendras, frutas frescas y, en ocasiones, batidos de proteína vegetal .

Penélope Cruz complementa la alimentación con hábitos saludables

Para mantener la fuerza muscular y la flexibilidad, la actriz complementa su alimentación con una rutina física constante pero sostenible. Según declaraciones de la propia actriz, gran parte de su tono muscular y postura proviene de su formación de juventud: “Estudié ballet clásico durante 17 años y me aportó muchísimos beneficios”.

En la actualidad, entrena entre tres y cuatro veces por semana en sesiones de una hora , combinando ejercicios de resistencia con pesas ligeras y trabajo cardiovascular.

Penélope Cruz, a sus 52 años: “Desayuno huevos, tostada de pan de espelta y dos tazas de café arábigo” EFE

Además de las pesas, Penélope Cruz ha revelado en entrevistas con la revista InStyle que es una apasionada del bikram yoga (una práctica de 90 minutos a alta temperatura): “Hago Bikram yoga, lo cual ha cambiado mi cuerpo por completo... Antes era más lenta y ahora mi nivel de energía está por las nubes”.

Para la artista, la actividad física debe ir siempre acompañada de un descanso de calidad. Según comentó, dormir entre 7 y 8 horas por noche es un requisito innegociable para regular el estrés y mantener la luminosidad en la piel.

La fórmula integral para un bienestar duradero

El enfoque de la modelo madrileña demuestra que llegar a los 50 años con plenitud no requiere fórmulas mágicas, sino consistencia:

Nutrición consciente : proteínas de calidad y carbohidratos complejos desde la primera hora del día.

Actividad física variada : combinación estratégica de fuerza, flexibilidad y resistencia.

Descanso e hidratación: control natural del estrés a través de un sueño reparador de 7 a 8 horas.

Su estilo de vida es un claro testimonio de cómo la nutrición orgánica y la movilidad constante son la mejor inversión en salud.