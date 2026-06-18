El papel aluminio es uno de los elementos más utilizados al momento de cocinar, permitiendo que distintas preparaciones y platillos adquieran un sabor inigualable.

Sin embargo, cuenta con aplicaciones poco conocidas, como colocarlo sobre los picaportes de las puertas para protegerlos de uno de los problemas más frecuentes.

¿Por qué recomiendan poner papel de aluminio en los picaportes?

Una de las principales razones por las que aconsejan colocar papel de aluminio en los picaportes es para protegerlos cuando se realizan trabajos de mantenimiento, como aquellos que requieren pintura.

Entre los motivos por los que las personas envuelven el picaporte en papel aluminio figura protegerlos para evitar salpicaduras. (Foto: imagen ilustrativa creada con IA)

Al cubrirlo de esta manera, se evita que se produzcan manchas por las salpicaduras, por lo que no se vuelve necesario desmontarlo para trabajar cómodamente.

Una de las ventajas que aporta el papel aluminio es que su material permite adaptarlo fácilmente a la forma del objeto.

Otra utilidad del papel aluminio en los picaportes, además de la pintura

Además de evitar que salpicaduras de pintura generen una mancha permanente, se destacan otro tipo de beneficios a la hora de envolver los picaportes en papel aluminio, tales como:

Evitar manchas y restos de suciedad.

Reducir las huellas sobre la superficie.

Proteger contra rayaduras o pequeños golpes.

Cubrir temporalmente la manilla durante mudanzas o reformas

Paso a paso para colocar papel aluminio en el picaporte

Cortar un trozo de papel aluminio. Cubrir completamente el picaporte. Moldearlo con los dedos para que quede ajustado. Retirarlo una vez finalizada la tarea.

Si bien no reemplaza otros métodos de protección, el papel aluminio puede convertirse en un gran aliado para solucionar los problemas más comunes del hogar.