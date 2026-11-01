Cuenta DNI renovó para noviembre su calendario de promociones con descuentos en distintos rubros y beneficios distribuidos a lo largo de toda la semana.

Entre las opciones disponibles se encuentran las rebajas en comercios de cercanía, que pueden incluir carnicerías adheridas, además de supermercados, ferias, mercados y locales gastronómicos.

La billetera digital de Banco Provincia también ofrece reintegros en farmacias, perfumerías, librerías, veterinarias y universidades, con distintos porcentajes de ahorro y topes semanales o mensuales.

Cuenta DNI: qué días hay descuentos en carnicerías y comercios de cercanía

Uno de los beneficios que puede aprovecharse para las compras cotidianas es el de comercios de cercanía, que incluye locales adheridos de distintos rubros, como carnicerías.

La promoción ofrece un 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 por semana. Para alcanzar ese límite, se deben realizar consumos por $30.000.

Todos los descuentos de Cuenta DNI en noviembre

Además de las promociones en comercios de cercanía, Cuenta DNI mantiene beneficios en distintos establecimientos de la provincia de Buenos Aires. Este es el calendario completo:

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 semanales. El reintegro máximo se alcanza con compras de $15.000.

Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. El tope es de $8.000 por semana, que se alcanza con consumos de $32.000.

Pet shops y veterinarias: 30% de ahorro los sábados, con un tope semanal de $8.000 por persona. Se alcanza con compras de aproximadamente $26.667.

Universidades: 40% de descuento todos los días, con un reintegro máximo de $6.000 por semana. El beneficio se alcanza con consumos de $15.000.

YPF Full: 25% de descuento los sábados y domingos, con un tope de $8.000 por semana, que se alcanza con compras de $32.000.

Marcas destacadas: 30% de ahorro con un tope de $15.000 por mes en Havanna, Atalaya, Lucciano’s, Guolis, Antares, La Fonte D’Oro, Balcarce y Le Park.

Supermercados: hasta 20% de descuento en más de 15 cadenas de supermercados de la provincia de Buenos Aires. Los días y condiciones dependen de cada cadena.

Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin límite de reintegro.

Todos los descuentos de Cuenta DNI en noviembre. Banco Provincia

Cuenta DNI: descuentos especiales en Mostaza

Durante noviembre también continúa el beneficio en la cadena de comida rápida Mostaza. Los jueves y viernes se puede acceder a dos promociones, según el medio de pago elegido:

25% de descuento pagando con dinero en cuenta, con un tope de reintegro de $8.000 semanales.

30% de descuento pagando con tarjetas de crédito o débito mediante NFC, con un tope de $15.000 semanales.

Cuotas sin interés con tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI

Además de los descuentos y reintegros, Banco Provincia ofrece hasta tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI.