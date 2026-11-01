El cambio de aceite y filtros es una de las tareas más importantes del mantenimiento periódico. No se trata solamente de renovar un fluido: el aceite lubrica y protege los componentes internos del motor, mientras que los filtros ayudan a retener impurezas y contaminantes.

Cada vehículo tiene requerimientos específicos en cuanto a la frecuencia del cambio de aceite, por eso se suele recomendar que se realice cada 10.000 kilómetros o 12 meses.

Además del momento del cambio, es fundamental elegir un lubricante que cumpla con la viscosidad y las especificaciones requeridas por el motor. Usar un producto inadecuado o postergar el mantenimiento implica apartarse de las condiciones previstas por el fabricante.

Una revisión que va más allá del motor

En YPF BOXES, el cambio de aceite y filtros puede realizarse junto con un diagnóstico integral de más de 27 puntos de control, en menos de una hora. La revisión abarca partes mecánicas, elementos de seguridad, fluidos, lubricantes y filtros.

Este enfoque permite resolver el mantenimiento básico y, al mismo tiempo, controlar componentes como frenos, neumáticos, batería, correas, mangueras, luces, escobillas y amortiguadores. Al finalizar, se entrega un certificado con el resultado de los puntos revisados.

Mantener el aceite y los filtros al día ayuda a cuidar el motor.

Mantenimiento simple, preventivo y confiable

Mantener el aceite y los filtros al día ayuda a cuidar el motor, pero una revisión más amplia permite conocer mejor el estado general del vehículo y anticipar otras necesidades de mantenimiento.

Con especialistas, lubricantes ELAION y una red de más de 430 BOXES, la propuesta combina calidad, confianza y rapidez para realizar tareas esenciales de cuidado del auto en una misma visita.

Durante Noviembre, cuidá tu auto en YPF BOXES y hacé tu próximo cambio con combos de aceites semisintéticos y filtros desde $87.000 y opciones sintéticas desde $145.000. Además, pagá todo en hasta 6 cuotas sin interés.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.