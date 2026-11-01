Alerta naranja por tormentas este domingo 1 de noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este domingo 1 de noviembre una alerta naranja para distintas localidades de Córdoba por tormentas fuertes, que podrían estar acompañadas por intensas ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Alerta por tormentas con ráfagas de viento y posible caida de granizo en estas zonas de Córdoba

Según el SMN, las localidades alcanzadas por la alerta naranja son Ischilín, Río Seco, Sobremonte y Tulumba, ubicadas en el norte de Córdoba. El aviso fue emitido a las 8 de este domingo 1 de noviembre y tiene una vigencia de tres horas.

Alerta naranja por tormentas este domingo 1 de noviembre. SMN.

La advertencia también se extiende a Santiago del Estero, donde comprende a los departamentos de Ojo de Agua y Quebrachos.

Qué zonas de Córdoba están bajo alerta naranja por tormentas este domingo 1 de noviembre

Por su parte, el Sistema de Alerta Temprana del SMN también mantiene bajo alerta naranja a localidades del sur y sudeste de Córdoba. Entre las zonas afectadas se encuentran Río Cuarto, Villa María, Bell Ville, Marcos Juárez, La Carlota, Laboulaye y Villa Huidobro.

En tanto, el resto de la provincia permanece bajo alerta amarilla por tormentas.

Alerta naranja por tormentas este domingo 1 de noviembre. SMN.

Qué otras provincias están bajo alerta por tormentas

El Sistema de Alerta Temprana también mantiene el alerta naranja por tormentas para sectores de Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires.

Además, hay alerta amarilla para zonas de Entre Ríos, San Luis, Mendoza, San Juan, Formosay Chubut.

Qué significan las alertas naranja y amarilla del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional utiliza un sistema de alertas por colores para advertir a la población sobre posibles fenómenos meteorológicos y sus riesgos.

Nivel naranja – Preparate : se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Nivel amarillo – Informate: pueden registrarse fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Estos niveles permiten conocer la intensidad del riesgo y tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas previstas.

Cómo seguirá el clima durante los próximos días

El mal tiempo podría continuar durante el comienzo de la semana, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones del pronóstico y los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.