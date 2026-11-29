Con aumentos cercanos al 30%, los complejos turísticos de la Costa Atlántica definieron sus presupuestos para la próxima temporada estival.

A pocas semanas del inicio formal de la temporada estival, los balnearios de la Costa Atlántica bonaerense difundieron los valores de referencia para el alquiler de espacios de sombra durante el verano 2027 , registrando incrementos cercanos al 30% respecto al ciclo anterior.

En los paradores con mayor demanda y servicios incluidos, la contratación por jornada diaria ya supera los $120.000, mientras que los abonos por quincena, mes o temporada completa presentan fuertes diferencias según la localidad y la infraestructura del complejo.

En Mar del Plata, principal plaza turística del litoral marítimo, asegurar una carpa durante toda la temporada (comprendida entre diciembre y marzo) demanda una inversión de entre $3.000.000 y $6.000.000, de acuerdo con la ubicación del balneario y las prestaciones incluidas. Dentro de la misma ciudad, en el complejo de Punta Mogotes, el alquiler mensual de una carpa con cochera durante enero se ubica alrededor de $1.182.500.

Tarifas de referencia por destino: Pinamar, Villa Gesell, Miramar y Necochea

Más allá de las cifras relevadas en Mar del Plata, los distintos centros veraniegos de la costa provincial exhiben esquemas tarifarios diversos según se contrate por quincena o por temporada completa:

Pinamar: los alquileres de carpas por quincena comienzan en torno a los $700.000 .

Villa Gesell: las tarifas quincenales parten desde el mismo piso de referencia, alrededor de los $700.000 .

Miramar: el valor de una carpa por quincena alcanza aproximadamente los $1.050.000 .

Necochea: el abono por toda la temporada estival ronda los $1.500.000 .

En los paradores con mayor demanda y servicios incluidos, la contratación por jornada diaria ya supera los $120.000

Qué factores explican la brecha de precios entre balnearios de Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell, Miramar y Necochea

La amplitud entre los pisos quincenales de $700.000 y los paquetes estacionales de hasta $6.000.000 responde tanto a la duración del contrato como a la categoría del parador y los servicios complementarios incluidos en el abono.

Mientras que las opciones más económicas contemplan únicamente el uso de la unidad de sombra y acceso básico a sanitarios o vestuarios, los valores máximos integran cochera cubierta, acceso a piscinas climatizadas, recreación infantil, gimnasios, servicio de gastronomía en carpa y ubicación preferencial frente al mar.

Qué destino conviene más por relación precio-calidad

Al comparar las tarifas relevadas para el verano 2027 entre las distintas localidades de la Costa Atlántica, la conveniencia varía según la extensión de la estadía y los servicios incluidos en cada parador: