Antes de las vacaciones de verano habrá dos días sin clases.

Los estudiantes de todo el país tendrán dos jornadas sin actividad escolar en diciembre, antes del comienzo de las vacaciones de verano.

Se trata del lunes 7 y el martes 8, fechas que darán lugar a un fin de semana largo en la Argentina por la combinación de un día no laborable con fines turísticos y un feriado nacional.

La medida coincide con la recta final del ciclo lectivo 2026, aunque el último día de clases no será el mismo en todas las provincias.

Según el calendario oficial publicado por el Gobierno nacional, cada jurisdicción estableció su propia fecha de finalización, con cierres previstos entre el 17 y el 23 de diciembre.

Por qué no habrá clases el 7 y 8 de diciembre

El lunes 7 de diciembre fue establecido como día no laborable con fines turísticos mediante la Resolución 164/2025 de la Jefatura de Gabinete de Ministros. La fecha busca favorecer el movimiento turístico y generar un fin de semana largo.

Por su parte, el martes 8 de diciembre es feriado nacional inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María, una celebración religiosa que forma parte del calendario oficial argentino.

Es importante distinguir ambas jornadas: el 7 es un día no laborable, por lo que no tiene el mismo alcance que un feriado nacional y su aplicación depende del ámbito laboral y las disposiciones correspondientes. El 8, en cambio, es feriado para todo el país.

En el ámbito educativo, la organización de las actividades debe contemplar las disposiciones de cada jurisdicción y el funcionamiento de los establecimientos.

Por qué no habrá clases el 7 y 8 de diciembre. Fuente: ChatGPT

Cuándo terminan las clases en 2026, provincia por provincia

El calendario escolar 2026 establece distintas fechas para el cierre del ciclo lectivo, según la jurisdicción. La mayoría de las provincias finalizará las clases el viernes 18 de diciembre, mientras que otras extenderán las actividades hasta la semana siguiente.

Estas son las fechas oficiales:

Buenos Aires 22 de diciembre Ciudad de Buenos Aires 18 de diciembre Catamarca 18 de diciembre Chaco 18 de diciembre Chubut 18 de diciembre Córdoba 18 de diciembre Corrientes 18 de diciembre Entre Ríos 18 de diciembre Formosa 17 de diciembre Jujuy 18 de diciembre La Pampa 23 de diciembre La Rioja 18 de diciembre Mendoza 22 de diciembre Misiones 18 de diciembre Neuquén 18 de diciembre Río Negro 18 de diciembre Salta 18 de diciembre San Juan 18 de diciembre San Luis 18 de diciembre Santa Cruz 18 de diciembre Santa Fe 18 de diciembre Santiago del Estero 18 de diciembre Tierra del Fuego 18 de diciembre Tucumán 18 de diciembre

La información corresponde al calendario escolar 2026 difundido por la Secretaría de Educación y elaborado a partir de los cronogramas informados por las distintas jurisdicciones.

Cuándo empiezan las vacaciones de verano

Las vacaciones de verano comienzan una vez finalizado el ciclo lectivo y el período de actividades escolares correspondiente. Por eso, la fecha de inicio del receso cambia según la provincia.

En la provincia de Buenos Aires, las clases finalizarán el 22 de diciembre, mientras que en CABA el cierre está previsto para el 18. En La Pampa, los estudiantes tendrán que esperar hasta el 23 de diciembre para completar el calendario.

De esta manera, diciembre tendrá dos jornadas especiales antes del cierre del año escolar y marcará la cuenta regresiva para el comienzo de las vacaciones de verano.