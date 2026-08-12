Alquileres CABA: cuál es la diferencia de precio entre un departamento en Palermo y uno en Almagro. (Imagen ilustrativa)

Para las personas que no son propietarios y alquilan departamentos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe un informe mensual que realiza un conocido buscador inmobiliario sobre los precios de cada barrio.

En este marco, se dio a conocer cuál es la diferencia de precio en dos de los barrios más importantes de la ciudad porteña: Palermo y Almagro.

Si querés saber cuál es la diferencia entre estos dos barrios emblemáticos continuá leyendo.

Precios en Palermo

Roomix, el buscador inmobiliario, elabora informes mensuales de los precios de departamento en venta y en alquiler basados en las publicaciones de sus usuarios.

Alquileres CABA: cuál es la diferencia de precio entre un departamento en Palermo y uno en Almagro. (Imagen ilustrativa) Gemini.

Según los avisos publicados en Roomix en julio 2026, Ciudad de Buenos Aires, estos son los precios de alquileres en Palermo:

En Palermo , el m² en venta cuesta US$3.144 y el alquiler promedio es $1.265.061 /mes con expensas (julio de 2026).

En Palermo Chico , el m² en venta cuesta US$4.133 y el alquiler promedio es $2.522.896/mes con expensas (julio de 2026).

En Palermo Nuevo , el m² en venta cuesta US$3.571 y el alquiler promedio es $2.385.850/mes con expensas (julio de 2026).

En Palermo Soho, el m² en venta cuesta US$3.090 y el alquiler promedio es $1.146.205/mes con expensas (julio de 2026).

Precios en Almagro

Según los avisos publicados en Roomix, Ciudad de Buenos Aires, estos son los precios en Almagro:

En Almagro , el m² en venta cuesta US$2.115 y el alquiler promedio es $857.162/mes con expensas (julio de 2026).

En Almagro Sur, el m² en venta cuesta US$2.066 y el alquiler promedio es $777.426/mes con expensas (julio de 2026).

En conclusión, la diferencia entre un alquiler promedio con expensas incluidas entre Palermo ($1.265.061) y Almagro ($857.162) $407.899.

Cabe destacar que esta conclusión es solo un estimativo y no representa la diferencia real entre ambos barrios porque se deben tener varios factores en cuenta además del lugar como, por ejemplo, comodidades, metros cuadrados, antigüedad, espacios, etcétera.