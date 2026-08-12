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Para las personas que no son propietarios y alquilan departamentos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe un informe mensual que realiza un conocido buscador inmobiliario sobre los precios de cada barrio.
En este marco, se dio a conocer cuál es la diferencia de precio en dos de los barrios más importantes de la ciudad porteña: Palermo y Almagro.
Si querés saber cuál es la diferencia entre estos dos barrios emblemáticos continuá leyendo.
Precios en Palermo
Roomix, el buscador inmobiliario, elabora informes mensuales de los precios de departamento en venta y en alquiler basados en las publicaciones de sus usuarios.
Según los avisos publicados en Roomix en julio 2026, Ciudad de Buenos Aires, estos son los precios de alquileres en Palermo:
- En Palermo, el m² en venta cuesta US$3.144 y el alquiler promedio es $1.265.061/mes con expensas (julio de 2026).
- En Palermo Chico, el m² en venta cuesta US$4.133 y el alquiler promedio es $2.522.896/mes con expensas (julio de 2026).
- En Palermo Nuevo, el m² en venta cuesta US$3.571 y el alquiler promedio es $2.385.850/mes con expensas (julio de 2026).
- En Palermo Soho, el m² en venta cuesta US$3.090 y el alquiler promedio es $1.146.205/mes con expensas (julio de 2026).
Precios en Almagro
Según los avisos publicados en Roomix, Ciudad de Buenos Aires, estos son los precios en Almagro:
- En Almagro, el m² en venta cuesta US$2.115 y el alquiler promedio es $857.162/mes con expensas (julio de 2026).
- En Almagro Sur, el m² en venta cuesta US$2.066 y el alquiler promedio es $777.426/mes con expensas (julio de 2026).
En conclusión, la diferencia entre un alquiler promedio con expensas incluidas entre Palermo ($1.265.061) y Almagro ($857.162) $407.899.
Cabe destacar que esta conclusión es solo un estimativo y no representa la diferencia real entre ambos barrios porque se deben tener varios factores en cuenta además del lugar como, por ejemplo, comodidades, metros cuadrados, antigüedad, espacios, etcétera.