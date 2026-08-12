En esta noticia

Para las personas que no son propietarios y alquilan departamentos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe un informe mensual que realiza un conocido buscador inmobiliario sobre los precios de cada barrio.

En este marco, se dio a conocer cuál es la diferencia de precio en dos de los barrios más importantes de la ciudad porteña: Palermo y Almagro.

Si querés saber cuál es la diferencia entre estos dos barrios emblemáticos continuá leyendo.

Emigrar.Tiene 36 años, dejó su país y usa el 25% del sueldo para alquilar en uno de los polos tecnológicos más importantes del mundo

Precios en Palermo

Roomix, el buscador inmobiliario, elabora informes mensuales de los precios de departamento en venta y en alquiler basados en las publicaciones de sus usuarios.

Alquileres CABA: cuál es la diferencia de precio entre un departamento en Palermo y uno en Almagro. (Imagen ilustrativa)
Alquileres CABA: cuál es la diferencia de precio entre un departamento en Palermo y uno en Almagro. (Imagen ilustrativa)Gemini.

Según los avisos publicados en Roomix en julio 2026, Ciudad de Buenos Aires, estos son los precios de alquileres en Palermo:

  • En Palermo, el m² en venta cuesta US$3.144 y el alquiler promedio es $1.265.061/mes con expensas (julio de 2026).
  • En Palermo Chico, el m² en venta cuesta US$4.133 y el alquiler promedio es $2.522.896/mes con expensas (julio de 2026).
  • En Palermo Nuevo, el m² en venta cuesta US$3.571 y el alquiler promedio es $2.385.850/mes con expensas (julio de 2026).
  • En Palermo Soho, el m² en venta cuesta US$3.090 y el alquiler promedio es $1.146.205/mes con expensas (julio de 2026).
Oportunidad.Buscan voluntarios para vivir en Río de Janeiro: ofrecen alojamiento, comida gratis y muy pocas horas de trabajo semanales
Seguridad.Encontrar el espejo retrovisor roto: qué significa y por qué es importante saber cómo actuar

Precios en Almagro

Según los avisos publicados en Roomix, Ciudad de Buenos Aires, estos son los precios en Almagro:

  • En Almagro, el m² en venta cuesta US$2.115 y el alquiler promedio es $857.162/mes con expensas (julio de 2026).
  • En Almagro Sur, el m² en venta cuesta US$2.066 y el alquiler promedio es $777.426/mes con expensas (julio de 2026).

En conclusión, la diferencia entre un alquiler promedio con expensas incluidas entre Palermo ($1.265.061) y Almagro ($857.162) $407.899.

Cabe destacar que esta conclusión es solo un estimativo y no representa la diferencia real entre ambos barrios porque se deben tener varios factores en cuenta además del lugar como, por ejemplo, comodidades, metros cuadrados, antigüedad, espacios, etcétera.