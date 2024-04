¿Cuál es la raza de perro más adecuada para cada persona y qué se debe tener en cuenta a la hora de adoptar una mascota?

Al decidir ampliar nuestra familia con la adopción de un perro, nos comprometemos en mucho más que alimentar o ponerle un nombre a un animal.

La elección del perro juega un papel crucial en la armonía y felicidad del hogar. ¿Cuáles son los aspectos a considerar al seleccionar la raza de nuestro fiel amigo? ¿Cómo garantizamos una convivencia placentera y satisfactoria?

Estas preguntas son clave para encontrar el compañero canino ideal que se adapte a nuestro estilo de vida y necesidades individuales.

Raza de perros: ¿cuál es la más apropiada para cada persona?

La selección de la raza de nuestro futuro compañero canino debe alinearse con nuestro estilo de vida, señala Beatriz, encargada de adopciones en la Lliga per a la protecció d'animals i plantes de Barcelona.

Según ella, "lo más importante es que las necesidades del perro se ajusten a nuestro estilo de vida", explicó al portal de 20 minutos. Por ejemplo, es útil tener en cuenta que:

Si llevamos una vida tranquila o pasamos mucho tiempo fuera de casa, evitemos razas con mucha energía, como los perros pastores o de gran tamaño.





Por el contrario, para aquellos con un estilo de vida más activo, sería recomendable buscar perros enérgicos.

Una experta en adopciones subraya la importancia de alinear las necesidades del perro con nuestro estilo de vida (Fuente: Freepik)

La raza en sí no importa. Cualquier perro puede darnos amor, y nosotros a ellos. Es esencial recordar que cada animal tiene su propia personalidad y necesidades específicas, independientemente de la raza. Por lo tanto, al elegir un perro para adoptar, debemos asegurarnos de que se adapte a lo que podemos ofrecerle a largo plazo.

La encargada subraya la importancia de no dejarse llevar por modas o impulsos al seleccionar la raza de nuestro perro. En lugar de eso, remarca que debemos ser conscientes de las necesidades del animal y de lo que podemos proporcionarle a largo plazo.

El proceso de adaptación tanto para el perro como para la familia requerirá esfuerzo por ambas partes. Establecer una rutina acorde al perro y permitirle tiempo para adaptarse a su nuevo entorno son pasos fundamentales.

El proceso de adaptación tanto para el perro como para la familia requiere compromiso y esfuerzo mutuo (Fuente: Freepik)

Asimismo, la especialista menciona que muchos abandonos de mascotas ocurren porque las personas eligen perros que no pueden atender adecuadamente, ya sea por falta de tiempo o recursos económicos. Por ello, la selección de un perro no debe basarse únicamente en su apariencia.

Es crucial considerar cuidadosamente nuestras habilidades y recursos antes de comprometernos con la adopción de un perro, para evitar problemas de abandono en el futuro (Fuente: Unsplash)

Los mejores consejos para la adopción de un perro de forma responsable

La decisión de incorporar un perro a nuestra familia es emocionante, pero requiere una cuidadosa consideración para garantizar una convivencia armoniosa y satisfactoria.

Si este tipo de animal no se adapta a nuestro estilo de vida o si no estamos preparados para manejar una raza con un carácter más complejo, no conviene adoptar.

Los expertos señalan que es útil seguir los siguientes consejos antes de adoptar un perro:

Es fundamental dejarse asesorar por expertos al momento de incorporar un perro al hogar.

Los voluntarios en los refugios tienen experiencia en conocer las necesidades individuales de cada perro y pueden orientarnos hacia la elección más adecuada.



Priorizá los refugios y la adopción. Tratá de no comprar un perro y no fomentar la reproducción ilegal de animales.

