El crecimiento en la adopción de criptomonedas en México comienza a presionar la necesidad de establecer reglas claras y definir qué autoridad debe regular estos activos digitales, en un contexto donde su uso se expande entre la población, planteó Andrés Franco, gerente senior de Asuntos Públicos de Bitso. “Lo que necesitamos es que haya la suficiente certeza y madurez de la regulación y la legislación para que eso se pueda usar de manera clara y transparente”, señaló en entrevista con El Cronista. Franco explicó que uno de los puntos clave para el desarrollo del ecosistema es definir qué autoridad supervisará los distintos tipos de activos digitales, algo que en otros países comienza a delinearse a través de nuevas propuestas regulatorias. El representante de Bitso consideró que el avance de iniciativas regulatorias en Estados Unidos podría convertirse en una referencia para otros mercados, particularmente para economías estrechamente vinculadas como la mexicana. “Este es un paso muy relevante porque no solo estás dando estabilidad al ecosistema, estás dando certeza y defines una serie de reglas que se vuelven muy importantes para darle confianza a quien las usa”, explicó. Entre los aspectos que contemplan estos marcos regulatorios se encuentran reglas sobre el respaldo de activos digitales, la transparencia en las reservas y mecanismos de prevención de lavado de dinero y fraude. “Estamos hablando de reglas sobre respaldar los activos uno a uno con dólar, sobre transparencia en quién las emite, sobre reservas probadas y sobre mecanismos de prevención de lavado de dinero y fraude”, agregó. La discusión regulatoria ocurre en un momento en el que el uso de criptomonedas continúa expandiéndose en el país. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, 2.1% de la población en México afirmó haber comprado o invertido en criptomonedas. En paralelo, la adopción de estos activos en plataformas como Bitso registró un crecimiento de 13% durante 2024, para cerrar el año con 4.4 millones de usuarios en el país. La encuesta también muestra diferencias regionales en el uso de criptomonedas. El noroeste del país concentra el mayor nivel de adopción, donde 3.4% de la población afirmó haber invertido en estos activos, seguido de la región occidente con 2.8% y el noreste con 2.3%. Para el gerente senior de Bitso, el crecimiento del mercado refleja que las criptomonedas comienzan a consolidarse como herramientas financieras con usos más amplios que la especulación. “Es un tema que ya se usa, que está creciendo en tenencia y en uso. Ya no es especulación, se está volviendo un riel de pago”, afirmó. Añadió que activos como las stablecoins permiten realizar transferencias de dinero de manera más rápida y con menores costos frente a sistemas financieros tradicionales, lo que podría facilitar operaciones como pagos internacionales o el envío de remesas. En este contexto, Franco aseguró que la empresa busca colaborar con autoridades y actores del ecosistema financiero para impulsar la digitalización de la economía en México. “Nosotros creemos que somos un gran aliado en el pilar de digitalización de la economía. Estamos acercando pagos digitales a personas que no los tenían antes y servicios financieros novedosos a usuarios que antes no tenían acceso”, señaló. Agregó que para acelerar la adopción de estos activos también será clave fortalecer la educación financiera y generar confianza entre los usuarios, algo que dependerá en gran medida de la evolución del marco regulatorio en México.