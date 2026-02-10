La pregunta sobre si tomar café o té todos los días puede proteger el cerebro del envejecimiento volvió a cobrar protagonismo con la publicación de uno de los estudios más extensos realizados hasta la fecha. El trabajo, que analizó datos de más de 130.000 personas durante casi cuatro décadas, sugiere que existe una vinculación entre el consumo habitual de estas infusiones con cafeína y un menor riesgo de desarrollar demencia. La investigación, liderada por Yu Zhang de la Universidad de Harvard, se publicó en la revista científica JAMA y llamó la atención tanto de la comunidad médica como del público general. El estudio incluyó participantes de dos grandes cohortes estadounidenses: el Nurses’ Health Study (enfermeros y enfermeras) y el Health Professionals Follow-up Study (trabajadores de la salud). En total, se analizaron datos de 86.606 mujeres y 45.215 hombres, todos sin antecedentes de cáncer, Parkinson o demencia al inicio del estudio. Durante más de tres décadas, los investigadores documentaron los hábitos de consumo de café, té y otras bebidas mediante cuestionarios aplicados cada dos a cuatro años. El cardiólogo y divulgador científico Eric Topol destacó los hallazgos en su cuenta de X: “El café mejora la cognición y reduce la demencia. Más de 130.000 personas seguidas durante 37 años. El beneficio se observa solo con café o té con cafeína y es más pronunciado con unas 2 tazas al día”. Durante el período de seguimiento, se registraron 11.033 casos de demencia entre los participantes. Los datos revelaron patrones llamativos: Aunque los resultados son llamativos, los propios autores y especialistas independientes advierten sobre las limitaciones del estudio. Yu Zhang, autor principal del trabajo, explicó al diario británico The Guardian: “Nuestro estudio solo no puede probar causalidad, pero, hasta donde sabemos, es la mejor evidencia disponible sobre el consumo de café y té y la salud cognitiva, y es consistente con una biología plausible”. También aclaró: “No hay que pensar en el café o el té como un escudo mágico”, y subrayó la importancia de mantener un estilo de vida saludable integral. Tara Spires-Jones, profesora de neurodegeneración en la Universidad de Edimburgo, comentó para Science Media Centre: “Este es un estudio bien hecho que examinó datos de una gran cantidad de personas durante muchos años. Sin embargo, este tipo de investigación no puede probar de manera concluyente que la cafeína haya sido la razón de la menor incidencia de demencia”. Naveed Sattar, profesor de medicina cardiometabólica en la Universidad de Glasgow, fue más cauto: “Los resultados solo pueden considerarse sugestivos. Las personas que consumen cantidades moderadas de café o té tal vez lleven vidas más equilibradas y saludables en general, y podrían ser estos patrones amplios de vida los que se relacionan con una mejor salud cerebral”. Este trabajo de Harvard no es el único que explora la relación entre estas bebidas y la salud del cerebro: Las organizaciones de salud como la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) y la Asociación Americana del Corazón consideran seguro un consumo de hasta 400 miligramos de cafeína por día, equivalente a unas tres tazas de café. Sin embargo, advierten que la tolerancia varía según cada persona, y que un consumo excesivo puede revertir los beneficios e incluso generar problemas como insomnio, ansiedad, taquicardia o dependencia. Los investigadores coinciden en varios puntos clave: Mientras la ciencia continúa investigando los mecanismos detrás de estos hallazgos, tomarse un café o un té con moderación parece ser, al menos, una costumbre que no hace daño y podría tener algunos beneficios adicionales.