La envidia es una de las emociones más antiguas y universales del ser humano. Aunque todos la hemos experimentado en algún momento, también es frecuente percibir que alguien siente envidia hacia nosotros. La psicología lleva décadas estudiando este fenómeno y explica que, aunque puede manifestarse de muchas maneras, su raíz emocional es siempre la misma. De acuerdo al sitio Psicología y Mente, que alguien te tenga envidia significa que la persona experimenta malestar, dolor o frustración al compararse con vos y percibir que tenés algo que ella desea. La envidia, en su forma negativa, surge cuando la comparación activa sentimientos de inferioridad e inseguridad, generando una mezcla de frustración, hostilidad y resentimiento. En los casos más extremos, puede derivar en actitudes destinadas a desvalorizar, minimizar o incluso humillar al otro para aliviar ese malestar interno. Aunque muchas veces se habla de “envidia sana”, esta corresponde más bien al deseo de alcanzar lo que el otro logró sin que aparezcan emociones negativas. Identificar la envidia ajena no siempre es sencillo. Muchas personas no reconocen lo que sienten o lo disfrazan bajo gestos ambiguos. Sin embargo, la psicología detecta algunas señales frecuentes: Convivir con personas envidiosas puede afectar tu bienestar emocional. Por eso, la psicología propone varias estrategias para manejar estas situaciones: