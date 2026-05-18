Acciona redobla su apuesta por Brasil, mercado al que la compañía califica de estratégico. La Compañía de Aguas y Alcantarillado de Paraíba adjudicó a la compañía el servicio de saneamiento de agua y alcantarillado de 85 municipios en la región de Paraíba, al noreste de Brasil. Acciona explicó que el contrato, bajo la modalidad de asociación público-privada, prevé la prestación de estos servicios hasta 2039 para una población estimada de 1,7 millones de habitantes, con una inversión de 724 millones de euros. Acciona operará y mantendrá el sistema de alcantarillado sanitario en el área de Abragencia, en los 37 municipios de la micro región de Alto Piranhas y en los 48 municipios de la micro región del litoral. Por su parte, las acciones en Paraíba se enmarcan en el Plan Nacional de Saneamiento Básico de Brasil, que busca la universalización de los servicios de saneamiento en todo el país. Hay que destacar, además, que este acuerdo se suma a los dos contratos tras los firmados con Sanepar, para prestar servicio a la región de Paraná; con Cesan, para Espírito Santo; y el contrato del ciclo integral del agua recientemente firmado con el gobierno de Pernambuco. En efecto, el pasado 29 de abril Acciona y su socio local BRK firmaron el contrato de concesión para la prestación de servicios de saneamiento básico en 153 municipios y un distrito del estado de Pernambuco. El acuerdo con una duración de 35 años, contempla una inversión de 15.400 millones de reales, que al cambio actual representan 2.680 millones de euros, y está destinado a ampliar y modernizar las infraestructuras de abastecimiento de agua y saneamiento urbano en la región. En concreto, la actuación permitirá mejorar el acceso al agua tratada y a los servicios de recogida y tratamiento de aguas residuales para más de ocho millones de habitantes, contribuyendo a elevar la calidad de vida en diversas localidades del estado, como la región metropolitana de Recife, el Agreste, el Sertão, la zona da Mata, además del distrito de Fernando de Noronha. El contrato de Pernambuco es el tercer proyecto del negocio de agua de la empresa en Brasil en los últimos dos años, tras adjudicarse los servicios de alcantarillado en 48 municipios en el estado de Paraná; y el saneamiento urbano en ocho municipios de Espirito Santo. Vale recordar que la empresa que controla la familia Entrecanales, con el 55% del capital, lleva casi 30 años operando en el gigante sudamericano, desarrollando proyectos de infraestructuras en varios estados del país. Así pues, además de la Línea 6 del metro de São Paulo, una de las mayores obras de infraestructuras de Latina, con una inversión comprometida de más de 19.000 millones de reales (1.968 millones de euros), la compañía desarrolló otras obras emblemáticas, como la Terminal 2 del Puerto de Açu (Río de Janeiro) y la transformación de la histórica Estación Júlio Prestes (São Paulo) en una sala de conciertos de nivel internacional. Recientemente, el Ayuntamiento de São Paulo adjudicó a Acciona la construcción del tramo viario entre la Avenida Jornalista Roberto Marinho y la Rodovia dos Imigrantes, una de las principales arterias logísticas de Brasil y clave para la conexión entre la ciudad y el litoral paulista.