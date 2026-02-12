China avanza con múltiples obras de infraestructura que buscan revolucionar el mundo de la ingeniería y establecer nuevos récords globales. Entre puentes gigantes, ferrocarriles de alta velocidad y ciudades inteligentes, ahora suma un proyecto que desafía los límites de la naturaleza y la tecnología. Se trata de la construcción de un mega aeropuerto de 900.000 metros cuadrados sobre una isla artificial, una obra monumental que promete convertirse en la primer terminal aérea china sobre el mar. El nuevo aeropuerto se ubicará en Dalian, en el extremo sur de la provincia de Liaoning. La obra se desarrolla sobre un terreno artificial recuperado al mar y es considerada una de las apuestas más ambiciosas del gobierno de Xi Jinping. La futura terminal, llamada Aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan, abarcará una superficie total de 20 kilómetros cuadrados, lo que le permitiría superar a gigantes como el Aeropuerto Internacional de Hong Kong y el Aeropuerto Kansai de Japón. Aunque China tiene más de 20 aeródromos en construcción, este se destaca por ser el primero edificado completamente sobre una isla artificial, un hito que, según Pekín, representará un salto notable en materia de aviación, eficiencia y seguridad operativa. Además de aliviar la saturación aérea actual, el proyecto apunta a convertir a Dalian en un nodo estratégico para el turismo, el comercio internacional y las inversiones, con impacto directo en las conexiones con Japón y Corea del Sur. El Aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan será diseñado para manejar hasta 80 millones de pasajeros al año y más de un millón de toneladas de carga anual. Entre sus características principales se destacan: Expertos señalan que los aeropuertos sobre islas son más vulnerables a terremotos o a fallas en los puentes de conexión, lo que podría aislar temporalmente la terminal. Aun así, Pekín asegura que la obra incorporará las últimas tecnologías para garantizar niveles superiores de eficiencia operativa y seguridad. Según el portal South China Morning Post, ya comenzaron las tareas de cementación profunda en las áreas ganadas al mar, uno de los procesos más críticos para garantizar la estabilidad de la estructura. Las autoridades fijaron la fecha de finalización para 2035, año en el que el aeropuerto debería iniciar operaciones completas.