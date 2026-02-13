El tránsito en la Ciudad de Buenos Aires representa uno de los desafíos más significativos para conductores, peatones y residentes, particularmente en áreas afectadas por el tren. En estos sectores donde transitan las líneas ferroviarias, las barreras bajas durante extensos períodos ocasionan demoras, embotellamientos y situaciones de riesgo que se repiten cotidianamente. Ante este contexto, el Gobierno porteño ha confirmado una obra histórica de infraestructura que implicará la edificación de un moderno túnel a nivel subterráneo, una intervención que promete ordenar el tránsito, mejorar la conectividad y disminuir de manera permanente las congestiones que se generaban cada hora por la baja de barreras. La ubicación estratégica del túnel permitirá eliminar el cruce a nivel, agilizando el desplazamiento de vehículos y peatones y conectando de manera más fluida ambos lados del barrio, uno de los más poblados de la Ciudad de Buenos Aires. La obra se desarrolla en el barrio de Caballito, más precisamente sobre la calle García Lorca, entre Yerbal y Bogotá, justo debajo de las vías del Ferrocarril Sarmiento. Se trata de un punto neurálgico del entramado urbano, donde el paso del tren obligaba a detener el tránsito durante buena parte del día. Según datos oficiales, por este cruce ferroviario circulaban cerca de 500 autos por hora, mientras que la barrera permanecía baja un promedio de 30 minutos por cada hora, generando embotellamientos, bocinazos y demoras que se extendían por varias cuadras. El paso bajo nivel García Lorca es un componente esencial del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, una iniciativa destinada a modernizar la infraestructura y priorizar la seguridad vial. En la actualidad, la obra se encuentra en una fase crucial, con el progreso de las rampas de acceso y la estructura ferroviaria de soporte bajo las vías del tren Sarmiento. Desde el Gobierno porteño se ha subrayado que el nuevo túnel contribuirá a disminuir los riesgos de siniestros viales, una problemática habitual en cruces ferroviarios con un elevado flujo vehicular y peatonal. En las etapas siguientes, los trabajos incluirán los siguientes avances: Con este nuevo túnel, la Ciudad de Buenos Aires da un paso clave hacia un modelo de movilidad más eficiente, seguro y sostenible, loque marca un antes y un después en uno de los cruces más conflictivos del oeste porteño. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó que esta obra “mejorará de forma definitiva la conectividad y la movilidad” en la zona, al tiempo que tendrá un impacto positivo en la vida cotidiana de los vecinos. Además, se espera una disminución de la contaminación acústica y de los gases contaminantes, ya que los autos dejarán de permanecer detenidos durante largos períodos frente a la barrera baja. La obra también incluye la creación de un sistema de monitoreo de tráfico en tiempo real, que permitirá ajustar semáforos y mejorar la fluidez del tránsito en la zona.Se prevé que la finalización del túnel genere un aumento en el uso del transporte público, al facilitar el acceso a estaciones cercanas y promover alternativas más sostenibles.