A siete meses de iniciar el proceso de licitación, la Administración General de Puertos (AGP) emitió el dictamen de preadjudicación para ejecutar las obras de dragado de adecuación en el Puerto Buenos Aires. La propuesta de la firma Jan de Nul, presentada bajo su controladora local Compañía Sudamericana de Dragados, se impuso en la Licitación Pública N° 23/2025, una oferta 35% por debajo del presupuesto oficial. El proyecto contempla el dragado de 550.000 metros cúbicos en sectores críticos como el Canal de Pasaje y el Antepuerto Norte, con un plazo de ejecución estipulado en 140 días corridos. Según informó la empresa adjudicataria, uno de los puntos más destacados del dictamen fue la eficiencia económica de la oferta. Con un presupuesto propuesto de u$s 4.955.307,43, Jan De Nul se posicionó un 35,14% por debajo del presupuesto oficial estimado por el Estado nacional. La compulsa técnica y económica dejó atrás las otras dos competidoras: Dredging International NV (DEME) que Presentó una oferta de u$s 6.718.702 y Dragados Argentinos S.A. (DASA S.A.) que cotizó la obra en u$s 6.943.836,28. De esta manera, la presentación de Jan De Nul fue un 27% más económica que la de su competidor más cercano. “Según surge del Dictamen de Pre Adjudicación, la propuesta de Jan de Nul fue considerada válida, conveniente y ajustada a las condiciones técnicas y económicas establecidas en el pliego, superando técnica y económicamente a sus otros dos oferentes”, destacó la empresa. La obra es considerada estratégica para garantizar la seguridad en la navegación y la eficiencia de los accesos marítimos. Desde la compañía que también compite por la adjudicación de las obras de dragado y mantenimiento en la Hidrovía, señalaron la importancia de modernizar la infraestructura portuaria argentina. “La eficiencia de los accesos marítimos y fluviales se vuelve cada vez más determinante para la competitividad de las exportaciones”, resalto la empresa. “Con experiencia internacional en obras vinculadas a vías navegables, puertos y energía offshore, Jan De Nul continúa desarrollando soluciones de ingeniería para responder a los desafíos de infraestructura que demandan los principales puertos y corredores logísticos del mundo”, destacó.