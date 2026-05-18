Este lunes, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) anunció que llegó a un acuerdo con el Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo por la deuda de coparticipación que Nación sostiene con Ciudad. Gracias a este, el Palacio de Hacienda cancelará el pago de la deuda acumulada durante el último año referida a la Coparticipación Federal de Impuestos. En la misma jornada en la que Economía confirmó un nuevo superávit financiero para el mes de abril, Caputo se reunió con Jorge Macri para sellar un acuerdo por los meses que Nación adeudaba a CABA. Es que, pese a que en septiembre del 2024 se alcanzó un acuerdo entre ambas partes para subsanar la deuda acumulada desde la suspensión de los pagos dispuesta durante la gestión de Alberto Fernández, en julio del año pasado Economía comenzó a reducir gradualmente las transferencias por coparticipación a la Ciudad. Ahora, tras varias rondas de negociación política y técnica, el Gobierno Nacional finalmente acordó con Ciudad que le transferirá una cartera de bonos con un vencimiento de siete meses. Esto significa que CABA no recibirá el pago en efectivo de forma inmediata, sino a través de un instrumento financiero que se hará efectivo en ese plazo. Según detalló el GCBA, el pago de esta deuda había sido contemplado en su Presupuesto 2026. Cabe aclarar que este nuevo acuerdo no incluye el pago de la deuda generada durante el gobierno de Alberto Fernández. Por ese concepto, la Ciudad aún reclama la cancelación de unos u$s 6000 millones acumulados desde la quita de recursos dispuesta en 2020, un conflicto que sigue abierto y sin resolución a la vista. El acuerdo fue firmado por Caputo y Macri, junto al jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, el ministro de Hacienda y Finanzas del GCBA, Gustavo Arengo, el secretario de Hacienda nacional, Carlos Guberman, y la Subsecretaria de Coordinación Provincial, Valeria Sánchez. Tras el acuerdo, el jefe de Gobierno porteño celebró destacó el trabajo conjunto con el ministro Caputo: “Después de meses de trabajo conjunto, diálogo permanente con el ministro de Economía, Luis Caputo, y voluntad de ambas partes para resolver esta situación, logramos avanzar en una solución concreta“. Macri también fue explícito respecto del alcance del acuerdo: “Este nuevo acuerdo alcanzado mediante el diálogo constructivo entre las partes no incluye el pago de la deuda generada por el kirchnerismo durante el gobierno de Alberto Fernández". En plena pandemia, el expresidente Alberto Fernández recortó mediante el Decreto 735/2020 la coparticipación de CABA del 3,5% al 2,32%. Luego, a través de la Ley 27.606, el Congreso la redujo aún más, fijando el coeficiente en el 1,40% básico más un monto fijo para Seguridad. A fines de 2022, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dictó una medida cautelar que reconoció a CABA un coeficiente del 1,55%, elevando el total a 2,95%. Sin embargo, el gobierno de Fernández nunca cumplió con ese fallo. En septiembre de 2024, Ciudad y Nación alcanzaron un primer acuerdo. Un detalle no menor es que, aunque el fallo de la CSJN establecía transferencias diarias desde el Banco Nación, la Ciudad aceptó —ante un pedido expreso del Ejecutivo nacional— que los pagos se hicieran semanalmente desde el Tesoro. Una concesión de la administración de Macri que facilitó al Gobierno nacional mayor flexibilidad en el manejo de los tiempos de pago. El acuerdo se cumplió durante los primeros meses, pero desde julio las transferencias comenzaron a retrasarse y la deuda se fue acumulando hasta el acuerdo alcanzado este lunes.