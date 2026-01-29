Los trenes son un medio de transporte clave, no solo por su eficiencia para viajar a bajo costo, sino también por su enorme capacidad para movilizar cargamentos y facilitar exportaciones.

En este contexto, cinco países de América Latina impulsan la construcción del Tren Bioceánico de Integración, una megaobra ferroviaria que conectará el océano Atlántico con el Pacífico, consolidando un nuevo corredor logístico clave para el comercio exterior.

¿Cómo es el megaproyecto ferroviario que conectará 5 países de América Latina?

El Tren Bioceánico de Integración es una red ferroviaria de más de 3.700 a 4.000 kilómetros, diseñada para unir el puerto de Santos en Brasil (Atlántico) con el puerto de Ilo en Perú (Pacífico). A lo largo de su trazado, el tren atravesará Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Perú, incorporando ramales secundarios que ampliarán su alcance regional.

Las ciudades incluidas en el recorrido son:

Camiara

Ilo

Hito 4

La Paz

Santa Cruz

Puerto Suárez

Campo Grande

San Pablo

Santos

El objetivo es permitir que productos agrícolas, minerales e industriales puedan cruzar el continente en menos de 10 días, una mejora frente a los 30 días que demanda el transporte marítimo tradicional para llegar a Asia desde puertos del Atlántico.

Beneficios del Tren Bioceánico de Integración

El corredor ferroviario apunta a convertirse en el proyecto de infraestructura más importante de Sudamérica en materia de integración económica. Entre sus principales beneficios se destacan:

Permitirá transportar más de 8,6 millones de toneladas anuales.

Reducirá costos logísticos y tiempos de envío hacia Asia y Europa.

Aumentará la competitividad de exportaciones agrícolas, mineras e industriales.

Potenciará el crecimiento económico en zonas alejadas de los puertos.

Generará empleo durante la fase de construcción y operación.

Promoverá nuevas inversiones logísticas y productivas.

Mejorará el transporte entre los cinco países involucrados.

Fomentará el turismo regional.

Consolidará una nueva vía terrestre estratégica para toda Sudamérica.

El rol de China y los avances institucionales

China aparece como uno de los principales impulsores del proyecto. El gobierno asiático manifestó su interés en participar con financiamiento, tecnología y equipamiento ferroviario.

La empresa CRRC Dalian, uno de los mayores fabricantes de trenes de carga, ya envió una carta de intención al Ejecutivo peruano para avanzar en los estudios técnicos. Ese documento será gestionado por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, con el objetivo de fortalecer el respaldo institucional y acelerar las etapas de evaluación.

Para China, el tren representa una vía terrestre estratégica para asegurar el suministro de materias primas y reforzar su presencia comercial en la región.

Inversión estimada y próximos pasos

El Tren Bioceánico de Integración demandará una inversión preliminar cercana a los u$s 15.000 millones, aunque el monto podría ajustarse según la complejidad de la obra en zonas montañosas, los desafíos de infraestructura en la Amazonia, y las decisiones finales sobre el trazado.