El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza con la ampliación del Puente Labruna, una conexión estratégica que busca mejorar la circulación en la zona norte de la Ciudad. El proyecto está destinado a agilizar el tránsito y reducir los tiempos de viaje de las más de 350.000 personas que circular diariamente por el área.

El nuevo paso de alto nivel permitirá integrar de manera más eficiente al Parque de Innovación, el Distrito Joven y la Ciudad Universitaria, tres polos clave de la Ciudad que hoy presentan una fuerte demanda de movilidad.

Avanza la construcción del Puente Labruna

En los últimos días se completó la instalación de siete nuevas vigas de 45 toneladas cada una, de 32 metros de largo, que fueron colocadas durante un operativo nocturno. Estas piezas forman parte de la estructura que permitirá duplicar la capacidad actual del puente .

Gobierno de la Ciudad

La ampliación cruzará la avenida Cantilo y sumará dos nuevos carriles de circulación, además de colectoras y una pasarela peatonal más amplia y segura, pensada también para el tránsito de ciclistas. El próximo paso será colocar vigas sobre las vías del ferrocarril Belgrano Norte, lo que permitirá además habilitar un nuevo acceso a la estación Ciudad Universitaria.

Beneficios del puente que conectará 3 puntos clave de la ciudad

Se trata de una obra estratégica por su impacto en varios puntos clave de la Ciudad. Una vez finalizada, permitirá:

Mejorar la conectividad entre el Parque de Innovación, el Distrito Joven y Ciudad Universitaria.

Optimizar el acceso hacia avenidas Lugones y Cantilo mediante nuevos carriles de ingreso y egreso.

Incorporar calles colectoras y pasos peatonales para aliviar la congestión actual.

Facilitar la conexión con sitios clave como el estadio Monumental, el CeNARD, el Parque de la Memoria y la Reserva Ecológica Norte.

Sumar una pasarela peatonal más ancha, con bicisenda y un cruce seguro entre viaductos.

“Es una obra estratégica que debió haberse hecho antes. Gobernamos con planificación y una mirada puesta en el futuro. Vamos a seguir haciendo obras importantes para conectar a toda la Ciudad”, sostuvo Jorge Macri.

¿Cuándo terminarán las obras del Puente Labruna?

El Gobierno de la Ciudad estimó que la ampliación del Puente Labruna estará terminada en septiembre de este año. De manera paralela, avanzan otros proyectos complementarios, entre ellos el Anillo La Pampa, un nuevo túnel vehicular y un puente peatonal sobre la autopista Illia, todos orientados a mejorar la conexión con el Río de la Plata y Aeroparque.