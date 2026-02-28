La provincia de Neuquén avanza con un proyecto vial clave: la repavimentación de 50 kilómetros de la Ruta Provincial 13, en el tramo que une Zapala con el paraje Primeros Pinos. La obra fue recientemente licitada por la Dirección Provincial de Vialidad y representa un paso fundamental para mejorar la conectividad, potenciar el turismo regional y reforzar la seguridad vial en un corredor de mucho tránsito. El proyecto prevé una inversión oficial de $3.868.775.000, destinada a mejorar una calzada afectada por envejecimiento, fisuras y baches. La obra contempla la aplicación de un microaglomerado asfáltico en frío de 12 mm, distribuido en tres secciones; tecnología que permitirá mayor durabilidad; y mejores condiciones de transitabilidad. La Ruta Provincial 13 cumple un rol esencial al conectar Zapala con accesos directos hacia destinos turísticos cordilleranos y zonas productivas de mucha importancia para la provincia. La repavimentación complementa otros proyectos viales en marcha, como las obras en la Ruta Provincial 23, la Ruta 46 y la futura pavimentación de la cuesta del Rahue, con los que se potenciará una red vial más segura y eficiente. Esto se traducirá en facilidad de movimientos vehiculares, movimientos de bienes y servicios (producción), en los movimientos turísticos y en una circulación ágil y segura para los residentes. Lo más destacado es que la repavimentación de la Ruta 13 mejorará el acceso al Corredor del Pehuén, uno de los circuitos turísticos más emblemáticos de Neuquén ya que conecta varias localidades destacadas por su belleza natural y paisaje. Además, mejorará el acceso a otros destinos turísticos como Villa Pehuenia y Primeros Pinos. El gobernador Rolando Figueroa destacó que se trata de una obra “muy necesaria para mejorar el tránsito de los vecinos de Zapala que viajan hacia la cordillera”. Asimismo, remarcó su aporte al crecimiento productivo y turístico del Corredor del Pehuén. Esta obra forma parte de una estrategia vial provincial más amplia, destinada a mejorar rutas claves para el crecimiento territorial. El gobierno neuquino remarcó que estas inversiones buscan consolidar una red vial moderna, segura y acorde a las necesidades del desarrollo turístico y productivo de la región.