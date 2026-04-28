El Gobierno Provincial de Santa Fe inició la obra del nuevo Puente Carretero entre Santa Fe y la Municipalidad de Santo Tomé, y avanza en múltiples frentes. Según anunciaron los funcionarios, las tareas avanzaron en un 40%. Se trata de una estructura de más de 1.300 metros sobre el Río Salado, financiada por el Gobierno Provincial. El Puente Carretero avanzó en: En cuanto al acceso Santa Fe, se realizan trabajos de subrasante con cal y hormigonado entre el Automóvil Club y el Puente Circunvalación. El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, supervisó el comienzo de las tareas en la zona urbana de Santo Tomé y dio precisiones al respecto. “Estamos en el 40% de una de las obras más importantes del gobierno de Maximiliano Pullaro, que avanza en todos los frentes al mismo tiempo: columnas e infraestructura, acceso a Santa Fe, y ahora también a unos pasitos de calle Mitre porque hoy empezamos con las tres intervenciones que vamos a hacer en Santo Tomé”, señaló en diálogo con el medio especializado El Constructor. Asimismo, continuó: “Vamos a intervenir Mitre, Avenida 7 de marzo en dos tramos, y después parte de Candioti. Tenemos un plazo de 8 meses para trabajar este frente de trabajo, mientras continuamos con el frente del puente y el de la cabecera de Santa Fe”. Además, el ministro manifestó que la altura del Río Salado creció; sin embargo, eso no detendrá la obra porque se realizan distintos trabajos en cada sector todos los días. A pesar de esto, puede retrasar un poco el cronograma integral. Cuando esté concluido el Puente Carretero, aumentará la capacidad de cruce al corredor metropolitano Santa Fe-Santo Tomé, una de las más transitadas de la provincia, donde se calcula que más de 40.000 vehículos cruzan diariamente por motivos laborales, educativos, sanitarios y comerciales. Además, completará la conectividad sobre el Río Salado junto al puente existente, lo que ayudará a sostener el flujo comercial y productivo de la región. Si bien el cronograma general se sostiene según las autoridades, las condiciones climáticas y el nivel del río son factores que determinarán el avance de la obra.