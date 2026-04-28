La dinámica reciente de Vaca Muerta marca un punto de inflexión en la matriz energética argentina. Lo que durante años fue una promesa geológica hoy comienza a consolidarse como un vector concreto de crecimiento económico, impulsado por un incremento sostenido de la producción, un flujo creciente de inversiones y, fundamentalmente, el desarrollo de infraestructura crítica orientada a la exportación. Los datos son elocuentes. La producción de petróleo y gas no convencional viene registrando aumentos significativos en los últimos años, con crecimientos sostenidos que permitieron alcanzar niveles récord. En ese proceso, Vaca Muerta ya explica cerca de dos tercios del petróleo producido en el país, consolidando su rol como motor del sector energético. Este salto productivo no solo contribuyó a reducir la dependencia de importaciones, sino que comienza a reflejarse en el frente externo. En este contexto, el desarrollo energético empieza a traducirse en generación de divisas, con impacto creciente en la balanza comercial y en la posibilidad de fortalecer el equilibrio macroeconómico. Sin embargo, el verdadero cambio de escala no proviene únicamente del subsuelo, sino de la superficie: la infraestructura. Durante mucho tiempo, el cuello de botella de Vaca Muerta no fue la capacidad de producir, sino la de transportar y evacuar esa producción. Hoy, ese límite empieza a correrse. En este sentido, el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) representa un hito estructural. Esta obra contempla un oleoducto de más de 400 kilómetros que conectará Neuquén con la costa atlántica de Río Negro, incluyendo una terminal de exportación en Punta Colorada. El avance de obra, que ya incluye hitos técnicos clave como el cruce del río Negro, confirma que el proyecto ha entrado en una fase decisiva. La magnitud del VMOS no es menor: permitirá ampliar significativamente la capacidad de transporte de crudo y habilitar la operación de buques de gran escala, algo inédito en el país. En paralelo, se avanza en la construcción de tanques de almacenamiento y en la infraestructura portuaria necesaria para consolidar un nodo exportador en la costa atlántica. A este proceso se suma la mejora de infraestructura vial estratégica en la región, clave para acompañar el crecimiento operativo del shale. Este despliegue de obras se articula con un renovado impulso inversor. En los últimos meses, se anunciaron proyectos orientados a ampliar la capacidad exportadora, incluyendo inversiones significativas destinadas a incrementar las exportaciones de gas. A esto se suma un dato central: bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) comenzaron a presentarse iniciativas de gran escala vinculadas al upstream en Vaca Muerta. Entre ellas, proyectos impulsados por compañías como Pluspetrol, con inversiones estimadas en torno a los USD 12.000 millones, Tecpetrol, con iniciativas cercanas a los USD 4.000 millones, y Pampa Energía, con desarrollos del orden de los USD 2.000 millones. Se trata, en todos los casos, de planes de inversión de alcance plurianual que reflejan la magnitud del salto proyectado. Ahora bien, el sendero hacia un modelo exportador no está exento de desafíos. La necesidad de ampliar la capacidad de transporte y procesamiento sigue siendo crítica para sostener el crecimiento. A esto se suma un contexto internacional más volátil, con fluctuaciones en el precio del petróleo que impactan directamente en la rentabilidad de los proyectos, junto con tensiones inflacionarias a nivel local que presionan sobre los costos operativos. A ello se agregan factores estructurales como la estabilidad macroeconómica, la previsibilidad regulatoria y la competitividad, elementos clave para atraer capital de largo plazo en una industria intensiva en inversión. Por primera vez, las condiciones se alinean para escalar ese desarrollo y proyectarlo al mercado internacional. El desafío ya no es validar el recurso, sino sostener el crecimiento en un entorno competitivo y exigente. En ese camino, Argentina comienza a consolidarse como un polo energético con proyección global, capaz de transformar sus recursos en una fuente sostenida de divisas y desarrollo.