El Gobierno recibió tres ofertas por la parte que mantiene el Estado nacional en Transener. Se trata de la empresa de transporte de energía eléctrica más importante del país. Central Puerto ofertó u$s 301 millones, mientras que la propuesta de Edenor fue de u$s 230 millones, En ambos casos, lo que quieren comprar es la participación de Enarsa en Citelec. Genneia y el grupo Edison, en tanto, ofertaron u$s 356,174 millones. Citelec es la sociedad controlante de Transener. La mitad está en manos de Enarsa -que es lo que se traspasa ahora- y el resto en manos de Pampa Energía (de Marcelo Mindlin). El 51% de las acciones Clase A están en manos de Citelec, sociedad integrada por Pampa Energía y Enarsa, y un 49% de capital flotante, dónde hay inversores tales como el ANSES. “En esta etapa se presentaron 3 empresas interesadas, que formalizaron sus antecedentes conforme a los requisitos establecidos en el pliego”, informó la secretaría de Energía. Genneia se postuló junto con el grupo Edison -que viene de ganar varias concesiones hidroeléctricas en el Comahue-. Este último aglutina a la familia Neuss, el fondo Inverlat (de Guillermo Stanley y Federico Salvay, dueños de Havanna) y Perseo, firma compuesta por el dueño de Newsan,Rubén Cherñajovsky, y su CEO y socio,Luis Galli. De triunfar este postulante, cada una de las dos empresas gestionará separadamente sus acciones, según trascendió. Grupo Edison viene avanzando fuerte en energía: compró dos distribuidoras (de Tucumán y Jujuy) y fue la que más represas hidroeléctricas del Comahue. También ofertaron Central Puerto (una de las mayores generadoras eléctricas, que ayer incursionó en Vaca Muerta) y Edenor, una de las dos distribuidoras eléctricas que prestan el servicio en la Ciudad de Buenos Aires. Transener es líder en Argentina, encargada del servicio de transporte de energía eléctrica en alta y extra alta tensión, operando la mayor parte de la red nacional de transmisión (casi 12.400 km de líneas). y conectando diferentes regiones del país. La empresa fue fundada el 31 de mayo de 1993 como parte del proceso de privatización del sistema energético argentino, que transformó los servicios públicos estatales en concesiones privadas. Su conformación se basó en la fusión de activos de transmisores estatales como Hidronor, Agua y Energía y Segba, que pasaron a ser operados por Transener bajo una concesión exclusiva por 95 años otorgada por el Estado argentino. Transener es clave para el funcionamiento del sistema eléctrico nacional, ya que sin una red de transmisión robusta no se puede garantizar el suministro eficiente de energía a los hogares, industrias y servicios en todo el país. “La venta de las acciones de CITELEC da por concluido un período excepcional en el que el Estado participó directamente en la actividad de transmisión y transformación de energía eléctrica y restablece el esquema previsto en el Marco Regulatorio Eléctrico, según el cual la prestación del servicio público de transporte debe ser realizada prioritariamente por el sector privado, bajo control y regulación estatal”, informó la secretaría de Energía. “La adjudicación está prevista para el mes de mayo, conforme al cronograma establecido, completando una instancia central dentro del proceso de privatización de activos y actividades de Enarsa”, informó Energía.