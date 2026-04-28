En la noche del 27 y la madrugada del 28 de abril, un resplandor inusual cruzó el cielo de varias provincias argentinas, generando sorpresa y una catarata de videos en redes sociales. Este fenómeno astronómico, identificado como un bólido, no solo iluminó la atmósfera, sino que también activó de forma inmediata las búsquedas en Google de miles de personas que intentaban comprender qué habían presenciado. A través de Google Trends, analizamos cómo reaccionó el interés de los usuarios en tiempo real ante este evento inesperado. Esta plataforma gratuita de Google no muestra cuántas búsquedas hubo en total, sino un índice de interés relativo que va del 0 al 100, siendo 10 el momento de mayor búsqueda dentro del período analizado. Los datos del último día muestran un comportamiento clásico de los eventos imprevistos: El primer gran pico de interés se registró cerca de la medianoche del 27 de abril, alcanzando el valor máximo de 100. Esto coincide con el momento exacto de los avistamientos y la viralización de los primeros testimonios. Tras una caída esperable durante la madrugada, las búsquedas volvieron a intensificarse a partir de las 8:00 AM del 28 de abril, impulsadas por la cobertura de los sitios y canales de noticias y las personas que buscaban explicaciones más profundas al enterarse sobre el fenómeno que se perdieron mientras dormían. El interés no fue uniforme en todo el país, lo que permite trazar un mapa del impacto visual del fenómeno: Cuando ocurre un evento de este tipo, la primera reacción de los usuarios es buscar definiciones. Las consultas relacionadas a la búsqueda en Google Argentina de “bólido” entraron todas en la categoría de Breakout, es decir, que tuvieron crecimiento superior al 5.000% en el período seleccionado. Este análisis de Google Trends nos permite ver cómo un evento de pocos segundos de duración se transforma en una tendencia masiva. Los datos muestran con precisión cuándo ocurrió el evento, dónde fue más visible y qué dudas específicas generó en la gente y así como podemos aplicarla a este fenómeno astronómico, la plataforma nos muestra cuál fue el movimiento a lo largo del tiempo o en una región específica de cualquier tema que querramos explorar.