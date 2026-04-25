El Marbella FC, club que milita en la tercera categoría de ascenso del fútbol español, está a punto de dar un salto histórico en infraestructuras deportivas. La Fundación Marbella FC construirá un nuevo estadio que se convertirá en uno de los referentes modernos del sur del país. El Ayuntamiento de Marbella ha aprobado recientemente el proyecto básico de esta ambiciosa obra, valorada en cerca de 115 millones de euros, lo que la posiciona como una de las mayores actuaciones urbanísticas y deportivas del municipio en los últimos años. El nuevo estadio tendrá una capacidad para 10.000 espectadores, superando ampliamente las limitaciones del antiguo recinto. Se ubicará en pleno centro urbano de Marbella, concretamente en la parcela de aproximadamente 45.000 metros cuadrados que ocupaba el Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas. Más allá del campo de fútbol principal, el complejo deportivo incluirá instalaciones de alto nivel que lo convertirán en un súper estadio multifuncional: Estas características lo convierten en uno de los proyectos más avanzados de la región, con estándares de confort, sostenibilidad y servicios propios de estadios de categorías superiores. El presupuesto de ejecución material asciende a 81,2 millones de euros, mientras que el valor total del proyecto roza los 115 millones. El nuevo estadio surge sobre las cenizas del histórico Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas, inaugurado en 1975 y que durante décadas fue la casa del Marbella FC. Este recinto, con capacidad para unos 7000 espectadores y dimensiones de césped de 100 x 65 metros, tuvo que ser clausurado en 2021 por riesgo de derrumbe. Posteriormente, sufrió un incendio en la zona de césped y fue demolido a finales del verano pasado. Los trabajos de demolición se prolongaron durante varios meses para dejar el terreno preparado. El antiguo estadio no solo acogió partidos de fútbol, sino que también fue escenario de grandes conciertos internacionales en los años 80 y 90, con actuaciones legendarias de Queen, Michael Jackson, Tina Turner o Prince, que dejaron una huella imborrable en la memoria cultural de Marbella. La Fundación Marbella FC ha recibido del Ayuntamiento una concesión demanial por 75 años para explotar el nuevo estadio, a cambio de un canon anual de 221.000 euros. Como requisito, la entidad deberá presentar el proyecto de ejecución visado en un plazo de dos meses y aportar un aval de 172.700 euros para garantizar la reposición de árboles afectados por las obras. Una vez superados los trámites administrativos y comunicada la puesta en marcha, se estima un plazo de ejecución de dos años y medio. Esto significa que, si todo avanza según lo previsto, los aficionados del Marbella FC podrían disfrutar de su nueva casa en un horizonte cercano.