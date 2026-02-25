Avanza la construcción de la estación de servicio más grande del país sobre la Autopista Rosario–Buenos Aires, en un predio de 10 hectáreas ubicado en San Pedro, a la altura del kilómetro 162 de la Ruta Nacional 9 mano a la Ciudad de Buenos Aires, frente al complejo La Serena donde ya funciona una estación en sentido contrario. La nueva estación de servicio de YPF se situará en una de las rutas más importantes de todo el país y por donde circulan cerca de 20.000 vehículos por día, incluyendo particulares, ómmibus de larga distancia y transporte de cargas del sector productivo. Por su parte, la obra es llevada a cabo por la firma Jorge Caso S.A y contará con capacidad para brindar carga de GNC, recargas eléctricas y zonas destinadas para camiones. El proyecto incorpora un parador gastronómico abierto las 24 horas con áreas climatizadas y patios exteriores, además de módulos comerciales destinados a franquicias, cafeterías y diversas tiendas. Asimismo, el nuevo complejo de YPF integrará islas de carga diferenciadas para vehículos livianos y pesados, una playa de camiones de alta capacidad, estacionamiento para autos, utilitarios y buses, junto con vías de acceso y egreso a la autopista. También sumará un centro de asistencia mecánica con boxes rápidos, cambio de neumáticos, lubricación y servicio de emergencias, como así también un área de descanso con duchas y vestuarios. La nueva y moderna YPF se ubicará sobre la Autopista Buenos Aires - Rosario Ruta Nacional 9 y es uno de los puntos más importantes de todo el país ya que dicha carretera atraviesa, además, a la provincia de Córdoba. Entre los servicios más importantes con los que contará, se encuentran.