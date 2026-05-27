En esta noticia Florencia Tiscornia se consagró como Líder de Recursos Humanos CHRO 2026

“Este reconocimiento no sólo valida la gestión sino que también pone en valor el rol que hoy jugamos quienes lideramos las áreas de persona y cultura”, dijo Florencia Tiscornia, vicepresidenta de Personas y Cultura de YPF, luego de recibir el galardón de manos de Antonio Marín, vicerrector y director de la Escuela de Negocios de la Ucema.

Este miércoles, 27 de mayo se celebró la octava edición de HR Innovators, un espacio organizado por El Cronista y la revista Apertura para analizar cómo evoluciona el mundo del trabajo frente a la tecnología, la cultura organizacional y las nuevas expectativas del talento.

Durante este encuentro, se reconoció a quienes lideran el área de gestión de personas en las organizaciones del país. Los finalistas fueron seleccionados por un jurado, consultores en Recursos Humanos y CEOs.

“Juntos realizamos un cuidadoso trabajo de investigación y análisis de posibles candidatos, a través de diferentes fases de un proceso de nominación y selección”, subrayó Marín, minutos antes de otorgar el premio 2026.

Fernando Troilo, Director del Posgrado en Recursos Humanos de Ucema señaló que a la hora de realizar nominaciones al premio, el equipo se basó en una valoración de atributos que los candidatos debieron representar en los últimos 12 meses de ejercicio profesional. Estos fueron: la gestión del cambio, la innovación, ser partner del negocio, el fortalecimiento de marca, la influencia, la gestión de la diversidad e inclusión, la responsabilidad social empresaria, la reputación y el valor del respeto por las personas.

Florencia Tiscornia se consagró como Líder de Recursos Humanos CHRO 2026

La ejecutiva es licenciada en Economía por la Universidad del Salvador. Cuenta con un posgrado en Liderazgo y Coaching de la Universidad de Belgrano y un Master en Administración de Empresas por la Universidad del CEMA.

Su trayectoria laboral en recursos humanos es amplia. Trabajó en empresas como PricewaterhouseCoopers liderando proyectos en distintas industrias como Tecnología, Servicios Financieros, Consumo Masivo, Retail y Oil&Gas. Fue Directora de Recursos Humanos en Atos Origin y en el año 2012 ingresó en YPF.

Es Vicepresidenta de Personas y Cultura desde agosto 2021.Fue gerente de Departamento Centro de Expertise Recursos Humanos entre 2017 y 2020, ocupó la gerencia de Organización, Compensaciones y Procesos de Recursos humanos entre 2013 y 2017 y gerente de Gestión de Talento entre 2012 y 2013.

Desde julio de 2020 se desempeñó como Gerente Ejecutiva RRHH Dowstream, es integrante del Directorio de Metrogas desde junio de 2020, y en 2021 integró el Comité de Diversidad de YPF.

“Personas y Cultura no somos un área de soporte sino un socio clave en la mesa de decisiones. La tecnología, los procesos, los modelos de trabajo son herramientas potentes. Pero solo generan rentabilidad y eficiencia cuando están respaldadas por una cultura adecuada", destacó.

Tras la ceremonia de premiación, Tiscornia compartió una conversación mano a mano con Hernán de Goñi, director periodístico de El Cronista. Allí habló de su carrera en la empresa de energía: “Siempre vi a YPF como una empresa muy propia de nuestro país con mucha identidad y con mucho impacto. Cuando entré no solo lo validé, sino que no me daba cuenta desde afuera cuán grande es. Hoy somos alrededor de 24.000 empleados. Es una empresa que crece en lugares determinados y en negocios que son nuevos”.