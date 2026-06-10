El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció obras que consisten en la construcción de un importante túnel que aliviará el tráfico en uno de los cruces más críticos.

Este proyecto incluye un paso subterráneo por debajo de las vías del tren, que representa un acceso primordial hacia la Avenida General Paz.

Este túnel se califica como una solución esencial para la mejora de la circulación en la zona, al facilitar el tránsito y disminuir los tiempos de espera. La obra forma parte de un conjunto de iniciativas orientadas a optimizar la infraestructura urbana y a fomentar un desarrollo más eficaz de la movilidad en la ciudad.

Construirán el túnel más importante de la Ciudad: pasará bajo las vías del tren y transformará para siempre el tráfico de Buenos Aires (foto: archivo).

¿Cuál es el túnel de vanguardia que transformará la movilidad urbana?

El Gobierno porteño anunció la eliminación del cruce entre la avenida Álvarez Thomas y las vías del Ferrocarril Mitre ramal Retiro - Suárez en Villa Urquiza.

Mediante un paso bajo nivel, se eliminará el embudo vehicular generado por los cortes de la barrera ferroviaria, así como la congestión asociada al ingreso y egreso de elevadas cantidades de vehículos que transitan por la Ciudad.

Este acceso constituye una de las principales salidas hacia la Avenida General Paz y está dotado de una onda verde, características que lo convierten en un corredor altamente transitado para aquellos que se dirigen a la zona norte de la provincia de Buenos Aires.

Desde el Ministerio de Infraestructura porteño informaron que la ejecución de las obras será responsabilidad de la empresa Autopistas Urbanas SA (AUSA).

Inicio de obra en calle Miller y cierre de Álvarez Thomas por tres meses

Este lunes se llevó a cabo el inicio del montaje del obrador para la construcción de un paso provisorio sobre la calle Miller y la vía, a dos cuadras.

La intención es que este cruce transitorio se encuentre habilitado durante tres meses. Durante este periodo, se cerrará Álvarez Thomas para dar comienzo a la construcción del túnel, el cual se espera esté operativo en el primer semestre del año.

Desarrollarán el túnel más crucial de la Ciudad: pasará bajo las vías del tren y transformará para siempre el tráfico de Buenos Aires (foto: archivo)

Nueva ruta a través de los Andes: el túnel que mejorará la movilidad en Sudamérica

El túnel tendrá una longitud total de 255 metros y una altura de 4,5 metros, lo que permitirá un tránsito seguro para colectivos y camiones. Además, se incluirán pasarelas peatonales accesibles, calles de convivencia y se implementará una mejora en el entorno urbano.

Se localizará entre la intersección con la Avenida Monroe y el cruce con la calle Pedro Rivera. Este contará con un sentido único de sur a norte, permitiendo una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora.

Se asegurará que los conductores puedan continuar por Álvarez Thomas o tomar la calle Galván al salir del lado norte del paso.

Mejoras en la circulación vehicular y en la calidad de vida en Villa Urquiza

El nuevo túnel beneficiará a miles de vecinos y mejorará la calidad del aire en la ciudad. La obra promueve el uso del transporte público, disminuyendo la dependencia del automóvil.

El túnel dispondrá de iluminación LED y cámaras de seguridad para garantizar la seguridad de los usuarios. Además, se llevarán a cabo plantaciones de árboles y la creación de áreas verdes en la zona.

Mejoras en señalización y túneles transformarán Villa Urquiza

El plan de obras incluye mejoras en la señalización y un sistema de monitoreo de tráfico en tiempo real para optimizar la circulación en la zona. Se prevé que la obra no solo beneficiará a los automovilistas, sino también a los peatones, quienes tendrán acceso seguro a través de las nuevas pasarelas peatonales.

La finalización del túnel promete transformar la movilidad en el barrio de Villa Urquiza y sus alrededores. Autoridades locales confirmaron que este proyecto se complementa con otras iniciativas urbanísticas que buscan impulsar un desarrollo más sostenible y eficiente en la Ciudad de Buenos Aires.