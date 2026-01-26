Esta ciudad argentina implementará un sistema de tranvía urbano que promete minimizar los tiempos de viaje y optimizar la conexión entre el norte y el sur del área metropolitana de Rosario.

Con una inversión proyectada de u$s 500 millones, la iniciativa tiene como objetivo transformar el transporte público y aliviar la congestión en una de las ciudades con mayor tráfico vehicular de Argentina.

Argentina construirá un tranvía de u$s 500 millones: conectará una ciudad de norte y sur en apenas 10 minutos (foto: archivo).

¿Cuáles son las características del nuevo tranvía urbano que está proyectando Rosario?

A diferencia de otros sistemas ferroviarios, este proyecto no requerirá túneles ni estructuras elevadas. Se instalará sobre avenidas y espacios públicos existentes, lo que permitirá una reducción en los tiempos de obra y en los costos asociados.

El objetivo principal consiste en conectar los sectores más poblados de la ciudad con el centro en un lapso inferior a 10 minutos, en contraste con los tiempos actuales que pueden triplicarse durante las horas pico.

El proyecto contempla un trazado de aproximadamente 35 kilómetros que unirá Villa Gobernador Gálvez con Granadero Baigorria, atravesando los principales corredores urbanos de Rosario.

¿Cuáles son las estaciones propuestas para el nuevo tranvía?

La propuesta inicial contempla estaciones en puntos estratégicos, aunque la traza final aún se encuentra en estudio:

Ex Batallón 121

Museo del Deporte

Distrito Sur

La Siberia

Ingeniería

Medicina

Tribunales

HECA

Terminal de Ómnibus

Asimismo, se evalúa un ingreso por avenida Ayacucho, un corredor que podría adaptarse sin necesidad de expropiaciones.

Argentina edificaría un tranvía de u$s 500 millones: unirá una ciudad de norte y sur en apenas 10 minutos (foto: archivo)

¿Cuáles son los principales pasos para el proyecto en 2026?

En el año 2026, se llevará a cabo un trabajo conjunto entre equipos técnicos de la Provincia, los municipios y el Ente de Coordinación Metropolitana, enfocado en:

El diseño final de la traza

Los estudios de factibilidad técnica y económica

Las alternativas de financiamiento.

El Gobierno santafesino evalúa créditos internacionales y la participación de empresas operadoras interesadas en invertir en el sistema.

Con la tecnología prevista, obras similares en otros países se han completado en un plazo de 18 a 24 meses, lo que permitiría un avance acelerado una vez aprobado el proyecto definitivo.

Las ventajas del tranvía a la movilidad en Rosario

El sistema ofrece una serie de beneficios que incluyen:

Movilidad y transporte

Reducción del uso del auto particular

Menos congestión en corredores saturados

Conectividad rápida entre norte y sur

Mejor acceso a universidades, hospitales y zonas comerciales

Economía y desarrollo urbano

Impulso al turismo en áreas ribereñas y culturales

Revalorización de corredores urbanos

Generación de empleo durante la construcción y operación

Mayor integración metropolitana con localidades vecinas.

Tranvía urbano: mejora de movilidad y desarrollo económico en Rosario

El secretario de Vinculación Estratégica, Julián Galdeano, manifestó que el objetivo provincial consiste en avanzar hacia soluciones concretas para la movilidad metropolitana:

“En la actualidad, la tecnología permite disponer de unidades más económicas, con menor consumo energético y menor costo de instalación, que pueden facilitar la conectividad entre Villa Gobernador Gálvez y Granadero Baigorria”.

Asimismo, subrayó la disponibilidad de créditos internacionales y la existencia de empresas interesadas en operar el sistema, aunque enfatizó que todo dependerá del diseño final de la traza y del alcance del proyecto.