Esta ciudad argentina implementará un sistema de tranvía urbano que promete minimizar los tiempos de viaje y optimizar la conexión entre el norte y el sur del área metropolitana de Rosario.
Con una inversión proyectada de u$s 500 millones, la iniciativa tiene como objetivo transformar el transporte público y aliviar la congestión en una de las ciudades con mayor tráfico vehicular de Argentina.
¿Cuáles son las características del nuevo tranvía urbano que está proyectando Rosario?
A diferencia de otros sistemas ferroviarios, este proyecto no requerirá túneles ni estructuras elevadas. Se instalará sobre avenidas y espacios públicos existentes, lo que permitirá una reducción en los tiempos de obra y en los costos asociados.
El objetivo principal consiste en conectar los sectores más poblados de la ciudad con el centro en un lapso inferior a 10 minutos, en contraste con los tiempos actuales que pueden triplicarse durante las horas pico.
El proyecto contempla un trazado de aproximadamente 35 kilómetros que unirá Villa Gobernador Gálvez con Granadero Baigorria, atravesando los principales corredores urbanos de Rosario.
¿Cuáles son las estaciones propuestas para el nuevo tranvía?
La propuesta inicial contempla estaciones en puntos estratégicos, aunque la traza final aún se encuentra en estudio:
- Ex Batallón 121
- Museo del Deporte
- Distrito Sur
- La Siberia
- Ingeniería
- Medicina
- Tribunales
- HECA
- Terminal de Ómnibus
Asimismo, se evalúa un ingreso por avenida Ayacucho, un corredor que podría adaptarse sin necesidad de expropiaciones.
¿Cuáles son los principales pasos para el proyecto en 2026?
En el año 2026, se llevará a cabo un trabajo conjunto entre equipos técnicos de la Provincia, los municipios y el Ente de Coordinación Metropolitana, enfocado en:
- El diseño final de la traza
- Los estudios de factibilidad técnica y económica
- Las alternativas de financiamiento.
El Gobierno santafesino evalúa créditos internacionales y la participación de empresas operadoras interesadas en invertir en el sistema.
Con la tecnología prevista, obras similares en otros países se han completado en un plazo de 18 a 24 meses, lo que permitiría un avance acelerado una vez aprobado el proyecto definitivo.
Las ventajas del tranvía a la movilidad en Rosario
El sistema ofrece una serie de beneficios que incluyen:
- Movilidad y transporte
- Reducción del uso del auto particular
- Menos congestión en corredores saturados
- Conectividad rápida entre norte y sur
- Mejor acceso a universidades, hospitales y zonas comerciales
- Economía y desarrollo urbano
- Impulso al turismo en áreas ribereñas y culturales
- Revalorización de corredores urbanos
- Generación de empleo durante la construcción y operación
- Mayor integración metropolitana con localidades vecinas.
El secretario de Vinculación Estratégica, Julián Galdeano, manifestó que el objetivo provincial consiste en avanzar hacia soluciones concretas para la movilidad metropolitana:
“En la actualidad, la tecnología permite disponer de unidades más económicas, con menor consumo energético y menor costo de instalación, que pueden facilitar la conectividad entre Villa Gobernador Gálvez y Granadero Baigorria”.
Asimismo, subrayó la disponibilidad de créditos internacionales y la existencia de empresas interesadas en operar el sistema, aunque enfatizó que todo dependerá del diseño final de la traza y del alcance del proyecto.