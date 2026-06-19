Serbia está construyendo el estadio más singular del planeta. El Estadio Nacional de Serbia , ubicado en las afueras de Belgrado, redefine lo que puede ser un recinto deportivo al incorporar jardines colgantes accesibles distribuidos en tres niveles a lo largo de toda su estructura. No es solo un campo de fútbol: es, según sus creadores, un parque vertical habitable los 365 días del año.

La obra está a cargo de Fenwick Iribarren Architects, un estudio español con sede en Madrid que impulsó el concepto de “estadio jardín” desde cero. La entrega está prevista para diciembre de 2026.

Qué hace único a este estadio en el mundo

El concepto que define al proyecto es tan simple como revolucionario. En lugar de concebir el estadio como un objeto cerrado e inaccesible fuera de los días de partido, los arquitectos lo diseñaron como un espacio público elevado y permeable, con vegetación integrada en los propios anillos estructurales del edificio.

Así será el estadio "jardin" de Serbia. Fenwick Iribarren Architects

La estructura se sostiene mediante cuatro anillos suspendidos con cables, y esos mismos elementos sirven de soporte para las terrazas ajardinadas.

La vegetación no es decorativa: actúa como filtro climático que mejora el confort térmico del recinto y reduce el impacto ambiental de la construcción.

Las dimensiones del proyecto son imponentes:

Capacidad: 52.000 espectadores

Superficie construida: cerca de 100.000 metros cuadrados

Extensión total del complejo: 32 hectáreas

Estacionamiento: 4.500 plazas

Inversión: 1.000 millones de euros de financiamiento público

El estadio cumplirá los estándares de la UEFA y la FIFA desde su inauguración y se convertirá en la casa oficial de la selección nacional de Serbia.

Por qué Serbia invirtió 1.000 millones en este proyecto

La obra no nació de forma aislada. El gobierno serbio la enmarca dentro del paquete de infraestructuras de la EXPO 2027 de Belgrado, una exposición mundial centrada en música y deporte para la que el Estado desembolsó en total 20.000 millones de euros.

Así será el estadio "jardin" de Serbia. Fenwick Iribarren Architects

La ubicación del estadio, en Surčin, no es casual. El proyecto funciona como nodo urbano que conecta el nuevo distrito de la EXPO, el aeropuerto Nikola Tesla y el crecimiento metropolitano de Belgrado hacia el oeste.

Las obras comenzaron en mayo de 2024 y el cronograma prevé la habilitación del recinto para finales de 2026, justo antes del inicio de la exposición mundial.

El modelo tiene un antecedente claro en Europa: el Espai Barça del FC Barcelona, que también apunta a transformar su estadio en un complejo urbano multifuncional. Sin embargo, a diferencia del proyecto catalán, que trabaja sobre infraestructura existente en una zona densamente urbanizada, el caso serbio parte de una hoja en blanco y crea un barrio desde cero.

El resultado es el primer recinto deportivo del mundo donde los jardines no son un accesorio, sino la columna vertebral del diseño.