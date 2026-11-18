Magdalena tendrá un día no laborable este viernes 20 de noviembre por el 250° aniversario de su fundación, una fecha que se combinará con el feriado nacional del lunes 23 por el Día de la Soberanía Nacional.

De esta manera, quienes puedan acceder al descanso del viernes tendrán cuatro días consecutivos para disfrutar del fin de semana largo y participar de las celebraciones previstas en el municipio bonaerense.

La jornada especial fue establecida por la Provincia de Buenos Aires y tendrá un alcance diferente según la actividad laboral. Además, el distrito organizó cinco días de festejos con desfiles, espectáculos musicales y propuestas para toda la familia.

Quiénes tendrán feriado este viernes 20 de noviembre en Magdalena

De acuerdo con la Resolución 516/2026 del Ministerio de Gobierno bonaerense, el viernes 20 será día no laborable para la administración pública y los empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires en Magdalena.

En cambio, para los trabajadores de la industria, el comercio y las restantes actividades del sector privado, la adhesión será optativa. Esto significa que cada empleador podrá decidir si otorga o no la jornada de descanso.

Calendario de noviembre con el día 20 marcado. Fuente: Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

El día no laborable coincide con el aniversario número 250 de Magdalena , fundada en 1776. Al sumarse al sábado 21, domingo 22 y lunes 23, cuando se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, permitirá conformar un descanso de cuatro jornadas para quienes no deban trabajar el viernes.

Qué actividades habrá por los 250 años de Magdalena

Los festejos comenzarán el jueves 19 de noviembre con una vigilia y Velada de Gala desde las 21.30 en el Teatro Español. El viernes 20, a partir de las 18, se realizará el Gran Desfile Aniversario en la Plaza San Martín.

Durante el fin de semana y el lunes, las actividades se trasladarán al Parque de la Memoria, con grupos musicales y propuestas recreativas desde las 13.30. La programación tendrá tres cierres destacados.

Sábado 21: el espectáculo principal estará a cargo de Rodrigo Tapari.

Domingo 22: La Konga tendrá el cierre musical del día

Lunes 23: La Delio Valdez cerrará la última jornada de celebraciones.

Cómo será el fin de semana largo de noviembre

El calendario permitirá unir el día no laborable local del viernes con el feriado nacional del lunes 23. Así, los trabajadores alcanzados por ambas jornadas podrán disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso, desde el viernes 20 hasta el lunes 23 de noviembre.