Este viernes 9 de octubre será feriado en una localidad de la provincia de Buenos Aires y un grupo de trabajadores podrá aprovechar un día extra de descanso, el cual se unificará con el fin de semana y el feriado nacional del día lunes 12 , correspondiente al Día del Respeto y la Diversidad Cultural.

Con motivo de la conmemoración del aniversario fundacional del partido de Escobar, se declaró que el viernes 9 será feriado a nivel local.

El mismo fue confirmado mediante la Resolución 467/2026, publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires.

Quiénes podrán disfrutar del feriado del 9 de octubre en Escobar

Según indica la medida, el feriado local alcanzará a toda la administración pública y empleados del Banco Provincia . Asimismo, el mismo es de carácter optativo para la industria, comercios y el resto de los rubros.

El feriado es a nivel local. Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

De este modo, quienes no realicen tareas laborales el viernes 9 tendrán un fin de semana extra largo de cuatro días.

En tanto, el municipio de Escobar confirmó que el viernes 9 no habrá clases las instituciones públicas y privadas , de modo tal que todos los estudiantes podrán disfrutar de 4 días de descanso consecutivos.

Cómo queda compuesto el fin de semana largo en Escobar

El fin de semana largo constará de cuatro días para quienes estén alcanzados por la medida y podrán disfrutar de los siguientes días para descansar, realizar actividades o hacer una escapada.

Viernes 9 de octubre en Escobar (empleados del Banco Provincia y administración pública).

Sábado 10 de octubre.

Domingo 11 de octubre.

Lunes 12 de octubre por el feriado nacional del Día del Respeto y la Diversidad Cultural.

Las autoridades, por su parte, detallaron las guardias que prestan servicio durante las 24 horas funcionarán con total normalidad.

Asimismo, la recolección de residuos se mantendrá con la frecuencia habitual y no habrá modificaciones en este ítem.

Uno por uno, los próximos feriados en Argentina

Los próximos feriados en Argentina, según el calendario oficial del 2026, son:

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto y la Diversidad Cultural.

Lunes 9 de noviembre: visita del Papa León XIV.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados por la visita del Papa

Por su parte, y con motivo de la visita del papa León XIV, se realizarán los siguientes feriados: