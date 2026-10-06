ANSES: quiénes cobran los haberes antes del feriado del 12 de octubre.

ANSES comienza esta semana con los pagos correspondientes a octubre para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones.

El cronograma se organiza según cómo termina el DNI del beneficiario -en la mayoría de los casos- y contempla una interrupción por el feriado del 12 de octubre, Día de la Raza (Anteriormente denominado Día del Respeto a la Diversidad Cultural).

Durante esta segunda semana del mes, algunos beneficiarios podrán recibir sus haberes antes del fin de semana largo.

Los primeros depósitos están previstos para el jueves 8 y viernes 9 de octubre , mientras que el calendario continuará después del feriado.

ANSES: quiénes cobran el jueves 8 de octubre

El jueves 8 de octubre comienza el calendario de pagos de varias prestaciones. Ese día cobrarán:

Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo: DNI terminado en 0 .

Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 0 y 1 .

AUH y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminado en 0 .

Asignación por Embarazo: todavía no comienza para el DNI terminado en 0; el primer pago de esta prestación será el viernes 9.

El cronograma de las PNC indica que los documentos terminados en 0 y 1 conforman el primer grupo de pago, mientras que para las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo se comienza con el DNI terminado en 0.

Quiénes cobran el viernes 9 de octubre

El viernes 9 de octubre será la segunda jornada de pagos antes del feriado. En esta fecha cobrarán:

Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo: DNI terminado en 1 .

Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 2 y 3 .

AUH y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminado en 1 .

Asignación por Embarazo: DNI terminado en 0.

Las personas que tengan esos números al término del DNI podrán contar con la acreditación antes del feriado del 12 de octubre.

Qué pasa con los pagos de ANSES durante el feriado

ANSES: las fechas de cobro antes del feriado del Respeto por la Diversidad Cultural.

El cronograma se pausará después del viernes 9 de octubre. Las fechas siguientes se trasladan al martes 13, una vez finalizado el feriado.

Por ejemplo, los jubilados y pensionados que cobran hasta el haber mínimo y tienen DNI terminado en 2 recibirán el pago el martes 13 de octubre. Ese mismo día también comenzará el siguiente grupo de AUH y Asignación Familiar por Hijo, correspondiente al DNI terminado en 2.

En el caso de las Pensiones No Contributivas, los documentos terminados en 4 y 5 también tendrán su fecha de pago el martes 13.

Quiénes cobran la jubilación después del feriado

Quienes cobran jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo y tienen documentos terminados en los números que siguen deberán esperar hasta después del feriado para recibir el pago de octubre.

El cronograma de ANSES continúa desde el martes 13 y se extiende durante los días hábiles siguientes

DNI terminado en 2: martes 13 de octubre.

DNI terminado en 3: miércoles 14.

DNI terminado en 4: jueves 15.

DNI terminado en 5: viernes 16.

DNI terminado en 6: lunes 19.

DNI terminado en 7: martes 20.

DNI terminado en 8: miércoles 21.

DNI terminado en 9: jueves 22.

Cómo consultar cuándo cobro en ANSES

Los titulares pueden consultar su fecha y lugar de cobro a través de los canales oficiales de ANSES. Para hacerlo, deben ingresar su número de DNI o acceder a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

La Administración permite consultar las fechas de las jubilaciones, pensiones, AUH, asignaciones familiares, Asignación por Embarazo, Pensiones No Contributivas y otras prestaciones.