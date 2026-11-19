La celebración está reconocida oficialmente como feriado federal y se realiza todos los años el cuarto jueves de noviembre.

Estados Unidos se prepara para uno de los feriados más importantes de su calendario. El próximo jueves 26 de noviembre de 2026 se celebrará el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day), una fecha de alcance nacional que permitirá a millones de trabajadores disfrutar de una jornada de descanso y reunirse con sus familias.

La celebración está reconocida oficialmente como feriado federal y se realiza todos los años el cuarto jueves de noviembre. En esta oportunidad, la fecha caerá el jueves 26, lo que también permitirá que numerosos estadounidenses disfruten de un día libre.

Decretan feriado para este jueves 26 de noviembre en todo el país

El motivo es la celebración del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day), una de las festividades más tradicionales de Estados Unidos y una fecha dedicada a expresar gratitud, compartir reuniones familiares y mantener costumbres que forman parte de la cultura estadounidense.

De acuerdo con el calendario publicado por la Oficina de Administración de Personal de Estados Unidos (OPM), Thanksgiving se celebrará oficialmente el jueves 26 de noviembre de 2026.

El feriado federal está establecido por ley, concretamente por el Título 5, sección 6103, del Código de Estados Unidos, que fija su celebración para el cuarto jueves de noviembre.

El Día de Acción de Gracias provocará cambios en el funcionamiento de diferentes servicios públicos y privados. ChatGPT | Audiencias

Qué servicios se verán afectados

El Día de Acción de Gracias provocará cambios en el funcionamiento de diferentes servicios públicos y privados de Estados Unidos. Entre las principales modificaciones previstas se encuentran: