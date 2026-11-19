Estados Unidos se prepara para uno de los feriados más importantes de su calendario. El próximo jueves 26 de noviembre de 2026 se celebrará el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day), una fecha de alcance nacional que permitirá a millones de trabajadores disfrutar de una jornada de descanso y reunirse con sus familias.
La celebración está reconocida oficialmente como feriado federal y se realiza todos los años el cuarto jueves de noviembre. En esta oportunidad, la fecha caerá el jueves 26, lo que también permitirá que numerosos estadounidenses disfruten de un día libre.
Decretan feriado para este jueves 26 de noviembre en todo el país
El motivo es la celebración del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day), una de las festividades más tradicionales de Estados Unidos y una fecha dedicada a expresar gratitud, compartir reuniones familiares y mantener costumbres que forman parte de la cultura estadounidense.
De acuerdo con el calendario publicado por la Oficina de Administración de Personal de Estados Unidos (OPM), Thanksgiving se celebrará oficialmente el jueves 26 de noviembre de 2026.
El feriado federal está establecido por ley, concretamente por el Título 5, sección 6103, del Código de Estados Unidos, que fija su celebración para el cuarto jueves de noviembre.
Qué servicios se verán afectados
El Día de Acción de Gracias provocará cambios en el funcionamiento de diferentes servicios públicos y privados de Estados Unidos. Entre las principales modificaciones previstas se encuentran:
- Oficinas federales: permanecerán cerradas las dependencias no esenciales.
- Bancos: la mayoría de las sucursales no atenderá al público y determinadas operaciones bancarias se procesarán el siguiente día hábil.
- Servicio Postal (USPS): todas las oficinas postales estarán cerradas y no habrá reparto regular de correspondencia.
- Escuelas: numerosas instituciones educativas suspenderán las clases, de acuerdo con sus respectivos calendarios.
- Supermercados y comercios: algunos permanecerán cerrados y otros funcionarán con horarios especiales.
- Hospitales y emergencias: los servicios esenciales continuarán operando.