El calendario escolar 2026 ya definió las vacaciones de invierno en todas las provincias del país, y aunque muchas jurisdicciones comenzarán el receso el 13 de julio, otras ya iniciaron el descanso o deberán esperar una semana más.

La diferencia de fechas responde a la organización que cada distrito establece para cumplir con el ciclo lectivo 2026.

En este contexto, aquellas familias que busquen organizar su descanso en el marco del inicio de un nuevo receso invernal, deberán tomar nota del calendario vigente que aplica según la provincia en la que residan.

Vacaciones de invierno: qué provincias comienzan el receso el 13 de julio

El calendario escolar establece que las siguientes jurisdicciones tendrán vacaciones de invierno del 13 al 24 de julio:

Catamarca Chubut Corrientes Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Misiones Neuquén Río Negro Salta Santa Cruz Tierra del Fuego Tucumán

Estas provincias compartirán las mismas dos semanas de receso, antes de retomar las clases hacia el cierre de julio.

¿Cuándo arrancan las vacaciones los alumnos de CABA y la Provincia de Buenos Aires? (Foto: Archivo) ChatGPT - creada con IA

Cuándo empiezan las vacaciones de invierno en Buenos Aires y CABA

En la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), las vacaciones de invierno comenzarán el 20 de julio y se extenderán hasta el 31 de julio .

El mismo cronograma también se aplicará en Chaco y Santiago del Estero, que iniciarán el receso durante esa misma semana.

En cambio, otras provincias adelantaron aún más el descanso escolar y comenzaron las vacaciones del 6 al 17 de julio. Ese grupo está integrado por Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe .

Cómo sigue el calendario escolar 2026 tras las vacaciones de invierno

Una vez finalizado el receso, cada provincia retomará las clases para completar el calendario escolar previsto para 2026.

Si bien las fechas de las vacaciones difieren según la jurisdicción, todas deberán cumplir con los 190 días efectivos de clase, tal como establece la normativa vigente.