Con la llegada de julio, millones de familias ya organizan sus planes para las vacaciones de invierno. En ese contexto, el Ministerio de Capital Humano publicó el calendario escolar con las fechas confirmadas para todas las jurisdicciones del país.

Mientras que Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe iniciaron el receso invernal el lunes 6 y lo extenderán hasta el viernes 17 de julio, otras provincias también tendrán sus recesos invernales antes que la provincia de Buenos Aires.

En qué provincias del país las vacaciones de invierno comenzaran antes de tiempo

El calendario de vacaciones de invierno avanza de manera escalonada en todo el país. Mientras el primer bloque, integrado por Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe, ya comenzó su receso escolar, el resto de las provincias se prepara para iniciar el descanso en los próximos días.

El segundo bloque estará conformado por Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán, donde las vacaciones de invierno se extenderán del 13 al 24 de julio.

La división del receso en distintas etapas responde a criterios de organización educativa, logística y turística. Este esquema busca distribuir el flujo de viajeros entre las diferentes regiones del país, evitar la saturación de los principales destinos turísticos durante la temporada alta y facilitar la planificación de las familias.

Una vez finalizadas las dos semanas de descanso, los alumnos de este segundo grupo volverán a las aulas el lunes 27 de julio, mientras que las provincias del primer bloque ya habrán retomado las clases tras completar su receso invernal.

Vacaciones de invierno 2026: qué provincias empiezan el receso antes que Buenos Aires y cuándo vuelven las clases. ChatGPT - creada con IA

El mapa completo: quién descansa y cuándo en todo el país

El calendario escolar dividió el receso invernal en tres bloques bien definidos a nivel nacional:

Del 6 hasta el 17 de julio: Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe. Retomarán clases el lunes 20 de julio.

Del 13 al 24 de julio. Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán . Retomaran clases el lunes 27 de julio.

Del 20 al 31 de julio. Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero. Retomaran clases el lunes 3 de agosto.

Qué pasa con las escuelas de zonas especiales y el resto del ciclo lectivo

No todas las instituciones educativas se rigen exactamente por el mismo cronograma. Existen escuelas con Receso Invernal Extendido (RIE), especialmente en zonas patagónicas con condiciones climáticas extremas, que cuentan con calendarios diferenciados aprobados por los respectivos Consejos Provinciales de Educación.

En estos casos, el receso puede tener mayor duración o comenzar en fechas distintas a las establecidas en el calendario general.

Aunque cada jurisdicción define su propio calendario escolar, la mayoría de las provincias iniciaron el ciclo lectivo 2026 durante marzo y tienen previsto finalizar las clases en diciembre. En ese esquema, las vacaciones de invierno constituyen el receso más importante del año antes del comienzo del segundo semestre, una etapa en la que se concentran evaluaciones, entregas de trabajos y el cierre de distintos períodos académicos.

Las autoridades educativas recomiendan a las familias, estudiantes y docentes consultar periódicamente los canales oficiales de cada provincia para verificar el calendario vigente.

Si bien las fechas ya fueron establecidas, situaciones excepcionales, como fenómenos climáticos, suspensión de clases o modificaciones dispuestas por las autoridades locales, podrían generar ajustes puntuales en algunas jurisdicciones.