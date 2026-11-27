El presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, y la auditora representante del oficialismo, Mónica Almada, expusieron visiones opuestas sobre el traslado del oro del Banco Central (BCRA), un día después de que el organismo aprobara el informe sobre esa operación.

En una entrevista con Radio Mitre, ambos coincidieron en los hechos centrales: el BCRA envió 1000 barras de oro a Londres . Sin embargo, discreparon sobre el alcance de las explicaciones oficiales y sobre el sentido político del documento.

El Colegio de Auditores aprobó el jueves, por mayoría, el informe sobre las “Operaciones de traslado y depósito de barras de oro en el exterior”. Mariano Piazza, Mónica Almada y Luis Naidenoff votaron en contra.

¿Dónde está el oro del Banco Central?

Tras esta pregunta del periodista Eduardo Feimann, Olmos describió la operatoria. “El oro está en una cuenta custodio del Banco de Pagos Internacionales y se envió a Londres, en esa cuenta que tiene el Banco de Pagos Internacionales, Banco de Basilea, en Londres”, explicó.

Según detalló, salieron del país cuatro entregas de 250 barras cada una, que se depositaron en el Banco de Inglaterra. Esa entidad “verificó su calidad” y refundió 115 barras que, tal como estaban presentadas, no eran comercializables.

“Por el depósito de esas 1000 barras de oro, lo que se le extendió a la Argentina es un certificado de cuenta de oro”, precisó el titular de la AGN. Luego agregó: “Físicamente nunca estuvo en Basilea, fue al Banco de Inglaterra”.

Oro del BCRA: dónde están las 1000 barras y qué dijo la Auditoría sobre el traslado

Almada coincidió en la ubicación física de los lingotes, aunque relativizó su alcance. “Está en Londres, pero está bajo jurisdicción del Banco de Basilea”, sostuvo.

La auditora agregó: “Que la sede del Banco de Basilea tenga el depósito en Londres no quiere decir que el oro haya sido trasladado a un país con el que tenemos hace muchos años un conflicto territorial”.

El cruce entre Olmos y Almada por el oro del BCRA

Olmos planteó que el punto cuestionable es la finalidad del envío. “Lo que hay que discutir en este caso es ¿para qué se mandaron al Banco de Basilea esas 1000 barras?”, afirmó.

El presidente de la AGN consideró insuficientes las respuestas del titular del BCRA, Santiago Bausili. “Las explicaciones que dio el presidente del Banco Central fueron por lo menos pobres, por lo menos parciales y no fueron claras”, señaló.

Según indicó, las barras valían u$s 1044 millones y rindieron unos u$s 3,1 millones en 2024, equivalentes a un interés de 0,30%. Además, de acuerdo con sus datos, el BCRA gastó u$s 487.000 en el envío.

Oro del BCRA: la AGN reveló dónde están las 1000 barras y abrió una fuerte discusión

“Yo deduzco que es para tener, como dijo el presidente del Banco Central, liquidez. ¿Y eso qué significa? Que si lo tienen que vender, lo van a vender, que si lo tienen que dar en garantía para un crédito, lo van a dar”, razonó Olmos.

En esa línea, recomendó devolver el oro al Tesoro del BCRA . Propuso que lo “vuelvan a traer al Tesoro del Banco Central, que es donde estuvo siempre”, desde su adquisición en 2004.

Almada rechazó esa hipótesis. “El oro no se vendió, el oro no fue utilizado como una garantía colateral, esas son especulaciones, no es lo que ocurrió”, replicó.

Sin embargo, el informe aprobado señala que el BCRA no entregó los contratos de las coberturas. Según el documento, esa información es necesaria para determinar si el oro fue usado como garantía.

“Sacaste la plata del colchón y la pusiste en el banco”, comparó la auditora. Y agregó: “El dinero está, el oro está, no se utilizó para otra cosa”.

Almada sostuvo además que el metal mejoró su calidad tras la refundición y que los datos figuraban en los estados contables. “Si no hubieran satisfecho, podían haber pedido información complementaria”, indicó.

Coberturas y revalorización del oro

Olmos aclaró que la AGN nunca habló de robo del oro . “En ningún momento ni en ningún informe de la Auditoría General de la Nación se habla de robo”, afirmó.

El titular del organismo explicó que, por la suba del precio del metal, las reservas heredadas “se revalorizaron en u$s 3500”. En paralelo, el BCRA “perdió u$s 1023 millones por haber hecho una cobertura, es decir, para sacarnos un seguro por si el precio llegaba a bajar”.

El informe de la AGN consigna pérdidas por u$s 1023 millones en coberturas realizadas con el BIS y Deutsche Bank. En el mismo período, registra una revalorización neta de las reservas de oro de u$s 505 millones.

El cruce político

Olmos relató que la AGN tardó 318 días en obtener la información. Según explicó, el BCRA primero se negó por tratarse de información sensible y luego impuso condiciones, como no retirar documentación del banco.

El presidente de la AGN destacó la gestión de Almada ante el subdirector del BCRA. Según su relato, la auditora le advirtió: “Esto hay que hacerlo sí o sí, porque si no están negando la información, están encubriendo un incumplimiento”.

Almada confirmó que Bausili le había dicho que no se podía acceder a los datos “porque había secreto bancario”. Finalmente, el equipo auditor trabajó en una oficina dentro del BCRA, bajo normas de discreción. El acceso quedó destrabado en mayo.

La auditora oficialista vinculó el caso con la disputa política. “Yo creo que hay un debate politizado”, afirmó, y recordó que la denuncia inicial surgió de la Asociación Bancaria, cuyo titular es diputado de Unión por la Patria.

“Lamentablemente, yo creo que este es un informe militante porque ya empezó la campaña”, sostuvo Almada. Olmos le respondió: “Las interpretaciones pueden ser políticas, pero no los datos”.

Pese a las diferencias, ambos destacaron el vínculo entre ellos. “Diálogo tenemos siempre”, dijo Olmos. Almada, por su parte, definió la relación como “un diálogo constructivo institucional”.