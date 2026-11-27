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Luego de casi cuatro décadas en Nestlé, Gian-Carlo Aubry, CEO de Región Plata, se jubila a finde año y un argentino liderará la operación local de la multinacional dueña de marcas como Nescafé, Dolca, Nesquik y KitKat, entre otras.

Luis Villavicencio, quien asumirá el 1° de enero como country Manager de Argentina, será el responsable de liderar la empresa en un contexto desafiante para el consumo masivo. “El consumo es lo que sirve para cerrar el círculo entre producir, vender, cobrar y hacer crecer una economía” , había dicho su predecesor en una mano a mano con El Cronista en julio de este año.

En la misma charla, Aubry había señalado que “mientras haya un mercado en blanco y otro en negro y muy difícil ser más competitivos, porque las reglas no son las mismas para todos”.

Estos son algunos de los restos con los que deberá lidiar el nuevo CEO de la multinacional que recibe una empresa autónoma en términos financieros, logro que consiguió el mismo Aubry hace ocho años.

El ejecutivo suizo, quien ingresó a la compañía en 1988 como International Management Trainee, fue también quien lideró la vuelta de la producción de tabletas de chocolate en el país, iniciativa que involucró una inversión de u$s 10 millones en su planta de Magdalena, provincia de Buenos Aires.

“Me retiro con un enorme agradecimiento por todo lo vivido y aprendido en los distintos países en los que tuve la oportunidad de trabajar. Liderar Región Plata fue un privilegio, especialmente por la calidad humana y profesional de nuestros equipos en Argentina, Uruguay y Paraguay, que con compromiso supieron atravesar contextos desafiantes y seguir haciendo crecer el negocio. Estoy convencido de que Luis tiene la experiencia y la visión necesarias para liderar esta nueva etapa, y le deseo el mayor de los éxitos ” , expresó Aubry.

Gian-Carlo Aubry se jubila a fin de año

Un argentino con experiencia

Luis Villavicencio inició su carrera en Garoto y se incorporó a Nestlé tras la adquisición de la compañía en 2002. A lo largo de más de dos décadas, desarrolló una amplia experiencia comercial y de liderazgo en Argentina, Brasil y Chile.

Su recorrido adquirió alcance regional en 2023, cuando asumió como Head of Corporate Sales & eBusiness para Zona LATAM. Desde octubre de 2024, se desempeña como CEO de Nestlé de Perú y Bolivia.

“Asumir este nuevo desafío y volver a la Argentina para liderar Nestlé en el país es una gran responsabilidad y, a la vez, una oportunidad que me entusiasma especialmente. A lo largo de mi trayectoria en la compañía tuve la posibilidad de conocer distintos mercados, negocios y equipos, experiencias que hoy me permiten regresar con una mirada amplia y con el compromiso de seguir impulsando el desarrollo en Argentina” , señaló Villavicencio.

En su perfil de LinkedIn, el ejecutivo argentino da algunas definiciones. “En mi rol como CEO, me enfoco en crear un entorno donde el talento pueda desarrollarse, crecer y alcanzar su plena realización, siempre alineado en torno a objetivos compartidos que poseen propósito y sentido”, señala.

Como líder asegura que su enfoque se centra en “ fomentar una cultura inclusiva y transformadora, con un firme compromiso hacia el desarrollo del talento femenino , contribuyendo no solo al crecimiento de la empresa, sino también al bienestar de las comunidades en las que operamos”.

“Se me reconoce, en particular, por mi capacidad para crear negocios desde cero (start-ups), así como por mi contribución en procesos de gestión del cambio, fusiones y desinversiones empresariales. Me apasiona colaborar con Juntas Directivas y equipos multidisciplinarios para impulsar el desarrollo del negocio y el crecimiento sostenible”, asegura el hoy CEO local.