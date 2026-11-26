La Armada de Estados Unidos prevé recibir el portaaviones John F. Kennedy en la primavera boreal de 2027.

La Armada de Estados Unidos prevé recibir en 2027 el John F. Kennedy (CVN 79), su segundo portaaviones nuclear de la clase Gerald R. Ford. El buque mide 1,092 pies de eslora, unos 333 metros, e incorpora más de 23 tecnologías nuevas, según la ficha oficial del John F. Kennedy.

El 29 de septiembre de 2026, la Armada dio la aceptación preliminar del portaaviones, construido por Newport News Shipbuilding, una división de HII. Esa etapa permite que el buque y su tripulación realicen pruebas y se entrenen en el mar mientras el astillero completa las verificaciones finales de los sistemas de a bordo.

Qué tecnologías incorpora el John F. Kennedy

La Armada señala que las novedades del CVN 79 incluyen cambios en los sistemas de propulsión, generación eléctrica, manejo de municiones y lanzamiento de aeronaves. Las mejoras abarcan tanto los sistemas que permiten mover el buque y suministrarle energía como los equipos que se usan para operar los aviones a bordo.

El John F. Kennedy es el segundo buque de la clase Gerald R. Ford, la primera clase nueva de portaaviones que la Armada estadounidense desarrolló en más de 40 años. Según la ficha oficial, la Armada estima que esta clase reducirá en unos US$4,000 millones por buque los costos de operación y apoyo a lo largo de su vida útil, en comparación con la clase Nimitz.

El John F. Kennedy completó sus pruebas de aceptación tras cuatro días de navegación frente a la costa atlántica. Fuente: Armada de Estados Unidos (PAE Maritime)

También es el segundo portaaviones que lleva el nombre del expresidente John F. Kennedy. Su antecesor, identificado como CV 67, fue retirado del servicio en 2007.

Qué pruebas completó el portaaviones y cuándo será la entrega

El John F. Kennedy superó las pruebas iniciales del astillero en febrero de 2026 y completó sus pruebas de aceptación el 15 de agosto, después de cuatro días de navegación frente a la costa atlántica. Durante esas jornadas, la tripulación puso a prueba el buque ante la junta de inspección de la Armada para demostrar que cumplía las especificaciones del contrato y que el personal estaba preparado para operar en el mar.

La Armada situó el avance del proyecto en 98% en agosto y en aproximadamente 99% a finales de septiembre. En ese último informe indicó que todos los sistemas principales estaban completos y que el astillero seguía con las verificaciones finales, incluidas las pruebas de cuatro elevadores de armamento.

La entrega formal está prevista para la primavera boreal de 2027. Hasta entonces, la aceptación preliminar permite que la tripulación siga ganando experiencia en navegación mientras el astillero termina de probar los sistemas del portaaviones.