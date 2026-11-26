Estados Unidos dio luz verde a una operación de defensa con un país de la región: el Departamento de Estado aprobó la venta de 4 helicópteros Black Hawk al Ejército de Argentina, por un valor estimado de 140 millones de dólares. El acuerdo apunta a modernizar la aviación del Ejército y sumar capacidad de transporte, control de fronteras y respuesta ante desastres.

El Departamento de Estado aprobó la venta de 4 helicópteros Black Hawk a este país latino

El Departamento de Estado de EE.UU. aprobó la venta militar al exterior (Foreign Military Sale) de 4 helicópteros UH-60L Black Hawk y equipamiento asociado a Argentina, por un valor estimado de hasta 140 millones de dólares (alrededor de 35 millones por aparato, considerando el paquete completo de apoyo).

La operación fue notificada al Congreso estadounidense el 10 de septiembre de 2026, el paso habitual para este tipo de acuerdos. El contratista principal es Sikorsky, una empresa del grupo Lockheed Martin.

De la aprobación a la firma: ya es un contrato cerrado

El 6 de noviembre de 2026, el Ministerio de Defensa de Argentina firmó la Carta de Oferta y Aceptación (LOA), el documento que cierra formalmente este tipo de compras bajo el sistema FMS. El acuerdo lo rubricaron el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, y el embajador de EE.UU. en Argentina, Peter Lamelas, junto a autoridades del Ejército. Según la información oficial, el primero de los 4 helicópteros llegaría al país antes de fin de año.

El Ministerio de Defensa de Argentina firmó la Carta de Oferta y Aceptación (LOA), el documento que cierra formalmente este tipo de compras. Fuente: Ministerio de Defensa

Cuánto cuesta realmente: del tope de US$140 millones al contrato firmado

Los 140 millones de dólares corresponden al tope o valor máximo que autorizó el Departamento de Estado en su notificación al Congreso. El contrato efectivamente firmado por Argentina por los 4 aparatos, en cambio, quedó en un valor bastante menor: cerca de 28 millones de dólares, incluyendo repuestos e insumos.

¿Por qué la diferencia?

Porque la compra se realizó a través del programa BEST (Black Hawk Exchange and Sales Transaction), que permite adquirir helicópteros UH-60L provenientes del Ejército de Estados Unidos a un costo reducido. En resumen: 140 millones era el techo autorizado; el acuerdo final por los cuatro salió mucho menos.

Qué incluye el paquete

Más allá de los 4 helicópteros, lo que vuelve operativa a una flota es su equipamiento y su soporte. El paquete aprobado contempla, entre otros elementos:

Los 4 helicópteros UH-60L , con sus motores instalados y dos motores T700-GE-701D de repuesto.

Equipos de navegación , identificación y comunicaciones (radios).

Tanques de combustible auxiliares internos, equipos de descenso rápido (fast-rope), grúas de rescate, ganchos de carga y “Bambi buckets” (baldes para combatir incendios desde el aire).

Repuestos, herramientas, equipos de prueba, entrenamiento de tripulaciones y mantenimiento, y servicios de transporte y apoyo de ingeniería.

El paquete aprobado no incluye misiles, cohetes ni armamento ofensivo: se trata de helicópteros utilitarios y de transporte, no de aeronaves de ataque. Su valor está en la movilidad y el apoyo logístico, no en el poder de fuego.