Confirmado y oficial | El Ejército Argentino abrió las inscripciones para soldados voluntarios nacidos en el 2008: cuáles son los requisitos. (Imagen ilustrativa)

El Ejército Argentino confirmó que se mantiene abierta la convocatoria para incorporar soldados voluntarios, dirigida a jóvenes que quieran sumarse a la Fuerza y acceder a formación, cobertura social y la posibilidad de proyectar una carrera militar .

La inscripción no tiene una fecha límite fija y puede iniciarse en cualquier centro de incorporación del país.

Para postularse, los interesados deben ser ciudadanos argentinos, tener entre 18 y 24 años al momento de realizar el curso de admisión, contar con el primario completo y no registrar antecedentes penales.

El trámite clave: el formulario DUPIE

A diferencia de otras convocatorias puntuales con fecha y sede específica, esta incorporación se gestiona a través de un único documento: el Documento Único Para la Incorporación al Ejército (DUPIE), que tiene carácter de declaración jurada.

El formulario contempla:

Datos personales del postulante.

Formación académica alcanzada.

Antecedentes de incorporaciones previas, si los hubiera.

Información familiar.

Declaración jurada de salud.

El Ejército Argentino confirmó que se mantiene abierta la convocatoria para incorporar soldados voluntarios, dirigida a jóvenes. (Imagen ilustrativa) Gemini.

Una vez descargado y completado, el DUPIE debe entregarse de manera presencial en el centro de incorporación más cercano al domicilio del postulante.

Ese mismo lugar funciona como punto de consulta para quienes tengan dudas sobre el proceso o quieran conocer los centros de reclutamiento disponibles en su zona.

Los beneficios de sumarse como soldado voluntario

Quienes ingresan a la Fuerza como soldados voluntarios acceden a un haber mensual con suplementos, cobertura sanitaria y social, y aportes previsionales. A esto se suma la posibilidad de capacitarse en oficios y aptitudes especiales, algo que muchos aspirantes valoran como una salida laboral concreta más allá de la vida militar.

Otro de los puntos destacados del régimen es la chance de completar el nivel secundario para quienes no lo terminaron, una oportunidad pensada especialmente para jóvenes que dejaron los estudios de lado. Además, quienes se destaquen durante su desempeño pueden continuar la carrera como oficial o suboficial, extendiendo su paso por las Fuerzas Armadas más allá del período inicial.

El Ejército remarcó que este tipo de incorporación busca ofrecer una alternativa de empleo formal para jóvenes, con capacitación certificada y herramientas que pueden aprovecharse también en el mercado laboral civil una vez finalizado el compromiso de servicio.

Si bien el rango etario general para el Servicio Militar Voluntario se amplió en los últimos años, esta convocatoria puntual del Ejército está dirigida a quienes tienen entre 18 y 24 años al momento del curso de admisión .

No existe, según la información oficial disponible, una restricción vinculada a un año de nacimiento específico: lo que se evalúa es la edad del postulante en el momento de presentarse.

Una vez entregada la documentación en el centro de incorporación, el proceso continúa con una serie de evaluaciones que incluyen el examen psicofísico y la verificación de los antecedentes declarados en el formulario. Recién después de aprobar esas instancias, el aspirante queda habilitado para iniciar el curso de admisión propiamente dicho.

Por tratarse de una convocatoria permanente y sin cupos anunciados públicamente, quienes cumplan los requisitos pueden iniciar el trámite en cualquier momento del año, sin necesidad de esperar una fecha de apertura específica como ocurre con otras incorporaciones puntuales que organizan unidades del interior del país.